دحلان: الاصرار على انتزاع القدس والأماكن الدينية في فلسطين سيؤدي لانفجار بالمنطقة

قال عضو المجلس التشريعي الفلسطيني، والقيادي في حركة فتح محمد دحلان، إن الفلسطينيين لن يسمحوا بالتذاكي عليهم، مشيراً بقوله "لن نقبل من الإدارة الأمريكية تحديد ما الذي سيوضع فوق طاولة المفاوضات وما الذي سينزع منها".









وأضاف دحلان خلال حواره بمنتدى الغد للشرق الأوسط 2019 أنه أي عربي لايستطيع أن يقول أن القدس لإسرائيل، مشيراً إلى أن الإصرار على انتزاع القدس والأماكن الدينية في فلسطين سيؤدي إلى انفجار في المنطقة العربية.