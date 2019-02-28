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انخفاض إنتاج النفط الأمريكي للمرة الأولى منذ مايو

الخميس 28/فبراير/2019 - 10:02 م
انخفاض إنتاج النفط الأمريكي للمرة الأولى منذ مايو
انخفاض النفط
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رويترز
 
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قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقرير شهري، اليوم الخميس، إن انتاج النفط الخام في الولايات المتحدة تراجع في ديسمبر كانون الأول إلى 11.85 مليون برميل يوميا، مسجلا أول انخفاض منذ مايو.

وهبط الانتاج 56 ألف برميل يوميا من مستوى قياسي بلغ 11.91 مليون برميل يوميا في نوفمبر تشرين الثاني.

ومن ناحية أخرى، قالت إدارة معلومات الطاقة إن إجمالي انتاج الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة واصل الصعود للشهر الحادي عشر على التوالي ليسجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 98.0 مليار قدم مكعبة يوميا في ديسمبر، ارتفاعا من المستوى القياسي السابق البالغ 97.9 مليار قدم مكعبة يوميا في نوفمبر.

لكن تلك كانت أصغر زيادة شهرية في انتاج الغاز منذ يناير 2018.
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