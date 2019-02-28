النصر يحثث فوزًا ثمينًا على نادي الشباب بهدف نظيف

حقَّق نادي النصر، فوزًا ثمينًا على نادي الشباب، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.





وأحرز هدف اللقاء الوحيد، اللاعب عبدالرازق حمدالله في الدقيقة 34، واضعًا النصر في المقدمة.



