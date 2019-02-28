منير يتبرع بجزء من إيردات حفله غدا لمصابي حادث القطار: أقل شئ

عبر الفنان الكبير محمد منير، عن بالغ حزنه للحادث الأليم الذي وقع أمس بمحطة سكك حديد مصر.





وأكد "الكينج" أن تبرعه هو والجهة المنظمة لحفله المقرر إقامته غدًا "الجمعة" بنسبة من أرباح الحفل لصالح مصابي الحادث هو أقل شيء يقدمه للشعب المصري الأصيل.





كما وجه "منير" التعازي للمصريين في هذا المصاب الجلل، وأنه سيظل يمنح صوته وفنه لبلده طوال حياته، مشددا "لا بد علينا جميعا مواجهة الأمر والتكاتف لإيجاد حلول ليكون لنا دور في تخطي هذه الأحداث".





وكان منير قد أصدر منذ قليل بيانًا صحفيًا أعلن خلاله أنه سوف يقيم حفله في فاميلي بارك بالقاهرة الجديدة في موعده غدا الجمعة، وسيتم تخصيص نسبة من أرباح الحفل لصالح مستشفى أهل مصر للحروق، وبنوك الدم لدعم المصابين في حادث محطة مصر.





وأكد القائمون على الحفل أنه سيتم إجراء عدد من التعديلات علي برنامج الحفل كما طلب الكينج ليكون حفلا مختلفا، وسيكون الحفل بمثابة مفاجأة للجمهور.



