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دينا تهاجم صافينار: "هي صافيناز بتتكلم عن الرقص بإمارة إيه"

الخميس 28/فبراير/2019 - 09:56 م
دينا تهاجم صافينار: هي صافيناز بتتكلم عن الرقص بإمارة إيه
دينا وصافينار
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الفجر الفني
 
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هلجمت الفنانة الاستعراضية دينا، الراقصة الروسية صافينار، بعد ان تحدثت الثانية عن الرقص الشرقي وانتقدت عدد من الحركات الشرقية الذي يقوم بها عدد من الفنانات المصريات.

 

وقالت دينا، في تصريحات صحفية: "هي صافيناز بتتكلم بإمارة إيه؟، أنا ولوسي وفيفي عبده، فقط من يحق لنا التحدث في شؤون الرقص الشرقي".

 

وأكملت دينا حديثها قائلة: "هو أنا ينفع أحيي حفلًا استعراضيًا في روسيا، وأنتقد الراقصات الروسيات"، مشيرة الى انه لا يحق لأي راقصة أجنبية إعطاء رأيها بالرقص الشرقي.

 

يذكر أن هاجم الراقصة صافينار الرقص الشرقي، وقالت في أحد اللقاءات التلفزيونية أن الرقص الشرقي "باظ"، والراقصات الحاليات لا تلتزمن بقواعده.

 

 

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