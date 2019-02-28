أرسنال يتلقى دفعة قوية لخطف هدف برشلونة

كشف أسطورة نادي أرسنال الإنجليزي روبرت بيريز عن مفتاح التعاقد مع أدريان رابيو لاعب وسط فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.





ذكرت صحيفة ميرور الإنجليزية، أن أسطورة أرسنال بيريز يري بأن أوناي إيمري مدرب الفريق قد يساعد النادي كثيرا على التعاقد مع أدريان رابيو في الصيف المقبل.





واضاف بيريز في تصريحاته على أن العلاقة الجيدة التي تربط أوناي إيمري مع باريس سان جيرمان بعد فترة تدريب سابقة قد تساعده في الحصول على توقيع رابيو.





وتابع بيريز: رابيو لاعب جيد للغاية ويجب على أرسنال التعاقد معه وبذل قصاري الجهد لضمه في الصيف المقبل قبل أي ناد آخر.





الجدير بالذكر أن أرسنال سيواجه منافسة قوية مع العديد من الأندية التي طلبت التعاقد مع اللاعب أبرزها ليفربول وبرشلونة.



