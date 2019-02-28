معسكر مغلق لمنتخب السعودية لرفع الأثقال بمصر استعدادا لبطولة العالم للناشئين

يعسكر حاليا بالمركز الأولمبي بالمعادي منتخب السعوديه لرفع الأثقال ،خلال المدة من 18فبراير الجاري حتي 3مارس المقبل ،وذلك استعدادا لبطولة العالم للناشئين تحت17 سنه، وكذلك بطولة آسيا .

عدد اللاعبين المشاركين داخل المعسكر 20لاعبا من مختلف الأوزان ويدرب المنتخب السعودي المصري خالد قرني والذي حقق معهم العديد من النتائج العالمية والقارية المتميزة خاصة في البطولة الاخيره التي أقيمت في مصر في ديسمبر الماضي "العربية والتضامن الدولية وحققوا نتائج متميزه .

ومن جانبه أكد الكابتن خالد قرني المدير الفني للمنتخب السعودي لرفع الأثقال علي نجاح المعسكر في مصر لكل المقاييس هذا بجانب الاحتكاك القوي مع أبطال مصر العالمين واواصر الصداقة والمحبة بين المنتخبين وتعاون الجهاز للمنتخب المصري في العمل علي انجاح البطولة واعتبر المعسكر بمصر من أنجح المعسكرات الخارجية وخير اعداد لبطولة العالم الناشئين تحت 17سنه وبطولة آسيا المقبلة