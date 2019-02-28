احتفالية ضخمة في مطار أبوظبي لاستقبال شعلة الأمل للألعاب العالمية للأولمبياد الخاص

شهد مطار ابوظبى الدولى احتفالية ضخمه لاستقبال مصباح شعله الامل( الشعلة الاولمبية) للالعاب العالمية للاولمبياد الخاص ابوظبى 2019 بعد ايقادها فى احتفالية اسطورية من فوق جبال اولمبيك بالعاصمة اليونانية ووفق التقاليد الاولمبية العريقة .

شهد حفل ومراسم استقبال وصول الشعلة الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح و حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع والمهندس ايمن عبد الوهاب الرئيس الاقليمى للاولمبياد الخاص الدولى وخلفان المزروهى المدير العام للالعاب العالمية واللذان رافقا الشعلة من اليونان الى أبوظبى ،و‎جون نونان رئيس المرحلة الأخيرة لشعلة الأمل و عمر صوينع السويدي مدير دائرة المكتب التنفيذي في أدنوك و محمد عبدالله البلوكي الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات التشغيلية في طيران الاتحاد و عدد كبير من كبار ضباط وزارة الداخلية إضافة إلى عدد من رياضيي الأولمبياد الخاص المشاركين في الألعاب العالمية.

وتستعد شعلة الامل للانطلاق يوم 4 مارس فى احتفالية ظخمه من أمام مقر اللجنه المنظمة للالعاب فى أدنوك ، تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ، لتبدأ "شعلة الأمل" في جولة تستمر عشرة أيام من 4 إلى 13 مارس المقبل بدءا من إمارة الفجيرة ومرورا بجميع إمارات الدولة وصولا إلى العاصمة أبوظبي لتعلن وقتها بداية الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019.

وعبر المهندس ايمن عبد الوهاب عن سعادنه البالغة لتلك المراسم الأسطورية لشعلة الالعاب العالمية للاولمبياد الخاص ، والالتفاف العالمى حولها مما يشير الى تغيير نظرة العالم الى ذوى الاعاقة الفكرية وتسابقهم الى دعهم ، الامر الذى جعل الاولمبياد الخاص الدولى يشعر بأن النصف قرن الذى مضى من تاريخة لم يذهب هباء ، وا، ما يحدث هو ثمار عمل ضخم وشاق منذ أن بدأته الراحلة يونيس ككنيدى شرايفر ، والدور الذى يقوم به الدكتور تيموثى شرايفر رئيس الاولمبياد الخاص الدولى ، ومارى ديفيز الرئيس التنفيذى وكل المنتمين الى تلك الحركة ,اعضاء الرئاسة الاقليمية ، ومخنلف برامج المنطقة ال23 دولة .

فيما قال خلفان محمد المزروعي نشهد اليوم لحظة تاريخية ومناسبة هامة بوصول شعلة الأمل إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمرة الأولى منذ تأسيس الأولمبياد الخاص.. تمثل شعلة الأمل رمزا عالميا للتضامن والاحترام والأخوة والشجاعة، و مع استقبالنا لشعلة الأمل فإننا نعمل على تحقيق أهداف الأولمبياد الخاص التي تتوافق أيضا مع رؤية الإمارات 2021 " واصفا الألعاب العالمية بأنها وسيلة ملهمة وقوية لإحداث التغيير الذي ستكون له نتائج إيجابية في كل مكان حول العالم.