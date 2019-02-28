عبد العاطى يغيب عن تدريبات الإسماعيلي ومران تأهيلي لبامبو وصادق

فضل الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة البلجيكى سيدومير يانفيسكى، عدم خوض لاعبه محمود عبد العاطى ” دونجا ” أى تدريبات حتى لا تتفاقم إصابته.





وظل يتابع اللاعب من خارج الخطوط مرانه فريقه إستعدادًا لملاقاة شباب قسنطينة فى إطار الجولة الرابعة بدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.





ومن المنتظر أن يخضع اختبار طبى غدًا الجمعه لتحديد مدى امكانية لحاقه بالمباراة من عدمه.





ويذكر أن ” دونجا ” أصيب فى لقاء الإسماعيلى الأخير ضد طلائع الجيش ضمن منافسات الدورى العام، بمزق خفيف فى العضلة الأمامية.









خاض كريم بامبو ومحمد صادق ثنائى الإسماعيلى، تدريبات تأهيلية داخل صالة الجيمانزيوم بمقر إقامة الفريق بالجزائر.

جاء ذلك تحت اشراف ناصر هريدى أخصائى التأهيل وإصابات الملاعب بالدراويش.

ويقوم الجهاز الطبى للفريق، بتطبيق مراحل استشفاء على لاعبيه بصفة مستمرة لتجنب تعرضهم للارهاق أو الاجهاد بسبب ضغط المباريات.

ويحل الإسماعيلى ضيفًا على شباب قسنطينة الجزائرى مساء السبت المقبل، على ملعب الشهيد حملاوى فى إطار الجولة الرابعة بدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.





