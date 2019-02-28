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خبير مصري بشركة ألمانية: برلين ليست مختلفة كثيرًا عن القاهرة إلا في أشياء بسيطة

الخميس 28/فبراير/2019 - 09:38 م
خبير مصري بشركة ألمانية: برلين ليست مختلفة كثيرًا عن القاهرة إلا في أشياء بسيطة
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كساب أحمد
 
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قال الدكتور محمد عبدالحليم، مدير علوم المواد وخبير التطوير الهندسي بإحدى الشركات الألمانية، إن ألمانيا ليست مختلفة كثيرًا عن مصر إلا في أشياء بسيطة، لافتًا إلى أن عمره 31 عامًا وحصل على الدكتوراه من ألمانيا.

وتابع "عبد الحليم"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد فايق، ببرنامج "مصر تستطيع"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الخميس، أنه يعمل في أكبر الشركات في العالم على تطوير المحركات بشكل عام، سواء كانت محركات سيارات أو طائرات أو سفن، ويتم توريد إنتاج شركته لـ ـبي أم دبلو ومرسيدس والعديد من الشركات الأخرى.

ولفت إلى أن يعمل على إنتاج محركات من معدن أخف من الحديد، وأقوى في الأداء.
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