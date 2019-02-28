خبير مصري بشركة ألمانية: برلين ليست مختلفة كثيرًا عن القاهرة إلا في أشياء بسيطة
الخميس 28/فبراير/2019 - 09:38 م
كساب أحمد
Advertisements
Advertisements
قال الدكتور محمد عبدالحليم، مدير علوم المواد وخبير التطوير الهندسي بإحدى الشركات الألمانية، إن ألمانيا ليست مختلفة كثيرًا عن مصر إلا في أشياء بسيطة، لافتًا إلى أن عمره 31 عامًا وحصل على الدكتوراه من ألمانيا.
وتابع "عبد الحليم"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد فايق، ببرنامج "مصر تستطيع"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الخميس، أنه يعمل في أكبر الشركات في العالم على تطوير المحركات بشكل عام، سواء كانت محركات سيارات أو طائرات أو سفن، ويتم توريد إنتاج شركته لـ ـبي أم دبلو ومرسيدس والعديد من الشركات الأخرى.
ولفت إلى أن يعمل على إنتاج محركات من معدن أخف من الحديد، وأقوى في الأداء.
وتابع "عبد الحليم"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد فايق، ببرنامج "مصر تستطيع"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الخميس، أنه يعمل في أكبر الشركات في العالم على تطوير المحركات بشكل عام، سواء كانت محركات سيارات أو طائرات أو سفن، ويتم توريد إنتاج شركته لـ ـبي أم دبلو ومرسيدس والعديد من الشركات الأخرى.
ولفت إلى أن يعمل على إنتاج محركات من معدن أخف من الحديد، وأقوى في الأداء.
Advertisements
المزيد عن: شركة ألمانية اخبار مصر أحمد فايق
- 7 أشياء يجب أن تعرفها عن سيارة "audi A8" موديل 2018
- سيات تُقدم "كوبرا أتيكا" أول سيارة من شركتها الجديدة (فيديو)
- تعرف على أقوى المحركات في العالم بحسب عدد السلندرات
- بعد فضيحة انبعاثات العوادم.. دايملر توقف توريد بعض سيارات "مرسيدس" الديزل!
- يحتوي على أحدث المعدات والمعامل ويغذي القوات المسلحة والسوق المحلي.. "الفجر" داخل مصنع "81 الحربي" (صور)
- بي ام دبليو تطلق نسخة خاصة صفراء من "M5 Competition" في أبوظبي
- تعرف على قصة الرجل الذي أسس "مايباخ" وتطويره صناعة السيارات
- تعرف على مميزات وعيوب استخدام "الغاز الطبيعي" كوقود للسيارات
- فورد تكشف عن أيقونتها "فوكس ST 2019" بمحرك جديد 276 حصان (فيديو)