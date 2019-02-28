النصر يُسقط الشباب بصعوبة في الدوري السعودي





نجح نادي النصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، في الفوز على الشباب بهدف دون مقابل وذلك اليوم الخميس في إطار منافسات الأسبوع الـ22 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.





وسجل المهاجم المغربي عبدالرازق حمدالله هدف النصر بعد استغلال خطأ الحارس التونسي فاروق بن مصطفى أثناء خروجه من مرماه وقت تنفيذ ركلة ركنية استقبلها حمدالله بالرأس وسكنت الشباك في الدقيقة "38".





وبهذه النتيجة؛ رفع نادي النصر رصيده للنقطة 49 في المركز الثاني بجدول ترتيب فرق بطولة الدوري السعودي للمحترفين بينما يتجمد رصيد الشباب عند النقطة 40 في المركز الثالث.





وفي الجولة الـ23 المقبلة؛ سيلتقي الشباب مع نظيره الفيصلي وذلك يوم الخميس القادم بينما نادي النصر الذي لا يزال يطارد الهلال على الصدارة سيواجه منافسه الاتفاق يوم الجمعة.



