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كوريا الشمالية تكذب ترامب: لم نطلب رفع العقوبات بشكل كامل

الخميس 28/فبراير/2019 - 09:30 م
كوريا الشمالية تكذب ترامب: لم نطلب رفع العقوبات بشكل كامل
وزير خارجية كوريا الشمالية
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وكالات
 
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قال وزير خارجية كوريا الشمالية، ري يونج هو، الخميس، إن بلاده عرضت خلال القمة بين كيم جونغ أون والرئيس الأميركي دونالد ترامب في هانوي، تفكيك مجمع يونجبيون النووي مقابل الرفع الجزئي للعقوبات الاقتصادية المفروضة على بلاده، مكذبا بذلك ترامب.

وأضاف الوزير ري يونج هو في تصريحات من فندق الوفد الكوري الشمالي في هانوي، ان كوريا الشمالية عرضت بذلك مقترحا واقعيا ولم تطلب سوى رفع جزئي للعقوبات.

وهو ينفي بذلك تصريحات ترامب الذي قال ان كوريا الشمالية طلبت رفعا كاملا للعقوبات المفروضة عليها بسبب برنامجها النووي والصاروخي. وأضاف الرئيس الأمريكي أن هذا الطلب جعل الاتفاق بين الطرفين مستحيلا.

وتابع الوزير الكوري الشمالي أنه اذا رفعت الولايات المتحدة جزئيا العقوبات التي تعرقل الاقتصاد المدني ووسائل عيش شعبنا، فاننا سنفكك بشكل دائم وتام منشآت الانتاج النووي في يونجبيون، بحضور خبراء أمريكيين.
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