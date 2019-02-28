5 نصائح تحميك من الطقس السيء.. تعرف عليها

حالة طقس سيء تشهدها البلاد، مصحوبة برياح وأتربة، مع توافر الفرص لسقوط الأمطار على أغلب أنحاء الجمهورية.





وبالتزامن مع حالة الطقس السيء، تستعرض "الفجر" نصائح تفادي العواصف الترابية.





1- تناول التطعيمات والأدوية المقوية لمناعة الجسم.





2- الابتعاد عن الروائح النفاذة مثل العطور ومعطرات الجو والأتربة وعوادم السيارات، والاهتمام بتناول المشروبات الدافئة، والإكثار من تناول المياه.





3- يفضل عدم الخروج من المنزل في الأيام التي تنتشر بها العواصف والأتربة إلا لظروف قهرية وعند الحاجة، على أن تتم تغطية الأنف وارتداء الملابس الثقيلة.





4- يفضل الابتعاد عن الحيوانات الأليفة، خاصة تلك التي تحتوي على شعر كثيف حيث إنها تؤدى إلى تهيج في الشعب الهوائية.





5- عدم تعرض مرضى الحساسية والأمراض الصدرية لتيارات الهواء الباردة بشكل مباشر، وتجنب الانتقال المفاجئ من الأجواء الدافئة إلى الباردة.





وكان الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، قال إنَّ حالة الطقس تشهد قمة عدم الاستقرار متمثلة في نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة وسقوط الأمطار الغزيرة على السواحل الشمالية والوجه البحري وجنوب سيناء، بينما تكون من خفيفة لمتوسطة على القاهرة وحتى شمال الصعيد، مع اضطراب في حالة الملاحة البحرية في البحرين الأبيض والمتوسط.





وأضاف "عبدالعال"، خلال حواره مع الإعلامي همام مجاهد، على شاشة "إكسترا نيوز"، أنَّه على المواطنين عدم تخفيف الملابس، متابعًا "لأننا مازلنا في فصل الشتاء، ويجب على الصائدين عدم النزول لعرض البحرين الأحمر والمتوسط لأضطراب حالة البحرين، مطالبًا السائقين على الطرق السريعة بتوخي الحذر.





وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس الجمعة، بارد على السواحل الشمالية، مائل للبرودة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.





وأضافت الأرصاد في بيان لها: "تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية".





وعن حالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من 2 إلى 2.5 متر والرياح السطحية غربية.





أما عن حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من 2 إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.