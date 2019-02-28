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سقوط تاجر هيروين في الحوامدية بحوزته 85 تذكرة و7 آلاف جنيه

الخميس 28/فبراير/2019 - 09:29 م
سقوط تاجر هيروين في الحوامدية بحوزته 85 تذكرة و7 آلاف جنيه
أرشيفية
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إيمان عبد العاطي
 
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تمكن رجال مباحث مركز شرطة الحوامدية، من القبض على تاجر مخدرات وبحوزته كمية من الهيروين المخدر، ومبلغ مالي، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة. 

ورد إخطارا للواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، من العميد عبدالرحمن أبو ضيف رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود معلومات للمقدم محمد أبو القاسم رئيس مباحث مركز شرطة الحوامدية، مفادها قيام عاطل بالاتجار في المواد المخدرة، متخذا دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي. 

وتوصلت تحريات المقدم حسام بكير وكيل فرقة جنوب الجيزة، لصحة المعلومات الواردة، واتجاره في الهيروين المخدر، وبإعداد قوة أمنية تم القبض عليه، وبحوزته 85 تذكرة هيروين، حوالي 7 آلاف جنيه، وبمواجهته أقر خلال التحقيقات أمام العقيد احمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة، بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.

وتم التحفظ على المضبوطات، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات. 
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