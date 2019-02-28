سفيرنا ببرلين: ألمانيا ترى أن مصر تقود العالم العربي

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قال بدر عبدالعاطي، سفير مصر في ألمانيا، إن ألمانيا ترى أن منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بها حالة كبيرة من السيولة، وهناك مخاوف كثيرة من الجوار الجغرافي من جنوب المتوسط وما يمكن أن يأتي ألمانيا وأوروبا من مخاطر الإرهاب والهجرة غير الشرعية.



وأضاف "عبدالعاطي"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد فايق، ببرنامج "مصر تستطيع"، المذاع على فضائية dmc مساء اليوم الخميس، أن ألمانيا تنظر على مصر أنها الدولة المحورية، والركيزة الأساسية للاستقرار في المنطقة، لافتًا إلى أن ألمانيا دائمًا تعول على مصر.



قال بدر عبد العاطي، سفير مصر في ألمانيا، في تصريحات سابقة، إن الفترة الأخيرة تشهد زخمًا كبيرًا في العلاقات المصرية الألمانية.



وأضاف أن ألمانيا أهم دولة في أوروبا وأكبر اقتصاد بها، ورابع اقتصاد في العالم، وأن مصر هي الدولة الرائدة في الشرق الأوسط وفي إفريقيا.



وأوضح أن العلاقة بين مصر وألمانيا تقوم على الشراكة الحقيقية، لافتًا إلى أن مصر تحتاج إلى ألمانيا في مسألة نقل التكنولوجيا، مؤكدًا أن ألمانيا مصدر رئيسي لنقل التكنولوجيا لمصر في القطاعات المتختلفة، والشريك الحقيقي لمصر في ثورتها الحالية لتطوير التعليم.



وأشار سفير مصر في ألمانيا، إلى أنه تم التوقيع على 4 اتفاقيات مع ألمانيا في مجال التعليم، لافتًا إلى أن هناك شراكة بين مصر وألمانيا في مجال علوم الفضاء، وفي مجال نقل نموذج التدريب المهني من ألمانيا.



وتابع أن ألمانيا ترى أن مصر هي الدولة التي تقود العالم العربي، وأنها أكبر دولة من حيث الكثافة، وهي القائدة الثقافية والسياسية للعالم العربي، وهي الدولة التي تستعيد نفوذها في العالم الإفريقي.

