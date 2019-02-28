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سويسرا: السجن عاماً لشرطي تجاوز السرعة أثناء مطاردته للصوص

الخميس 28/فبراير/2019 - 08:16 م
سويسرا: السجن عاماً لشرطي تجاوز السرعة أثناء مطاردته للصوص
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وكالات
 
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سُلط على ضابط شرطة سويسري حكمٌ بالسجن مع إيقاف التنفيذ، بسبب السرعة أثناء مطاردته للصوص.



وأعلن محاميه اليوم الخميس أنه سيستأنف الحكم الصادر، بسجن الضابط عاماً، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء السويسرية "كيستون إس دي أيه".



وقُبض على الضابط، الذي كان يقود سيارته بسرعة 126 كيلومتراً في الساعة، في منطقة طولها 50 كيلومتراً في جنيف في 2017، وأصدر القضاة حكماً بأن مطاردة الشرطة ليست سبباً للإعفاء من احترام قواعد السرعة الصارمة في سويسرا، لأن الضابط كان يحاول فقط القبض على اللصوص، وليس إنقاذ أرواح.



وليست هذه هي المرة الأولى التي تضع فيها المحاكم السويسرية قيوداً على مطاردات سيارات الشرطة، وأيدت المحكمة العليا في البلاد غرامةً على ضابط آخر في جنيف في 2017، قائلةً إن الشرطة لا يجب أن تُعرض حياة الآخرين للخطر على الطريق عندما يسير ضباطها بسرعة، باسم القانون.
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