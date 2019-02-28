سويسرا: السجن عاماً لشرطي تجاوز السرعة أثناء مطاردته للصوص

سُلط على ضابط شرطة سويسري حكمٌ بالسجن مع إيقاف التنفيذ، بسبب السرعة أثناء مطاردته للصوص.







وأعلن محاميه اليوم الخميس أنه سيستأنف الحكم الصادر، بسجن الضابط عاماً، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء السويسرية "كيستون إس دي أيه".







وقُبض على الضابط، الذي كان يقود سيارته بسرعة 126 كيلومتراً في الساعة، في منطقة طولها 50 كيلومتراً في جنيف في 2017، وأصدر القضاة حكماً بأن مطاردة الشرطة ليست سبباً للإعفاء من احترام قواعد السرعة الصارمة في سويسرا، لأن الضابط كان يحاول فقط القبض على اللصوص، وليس إنقاذ أرواح.