السودان: الآلاف يتحدون "الطوارئ" بمظاهرات جديدة في الخرطوم

خرج آلاف من السودانيين في نحو 15 من أحياء العاصمة السودانية الخرطوم في تظاهرات، اليوم الخميس، في تحدٍ واضحٍ لإعلان حالة الطوارئ، وحظر التظاهرات.







وعلى غير العادة عمدت الشرطة إلى تفريق بعض المظاهرات دون لجوء للغاز المسيل للدموع بحسب شهود عيان، بينما نشطت السلطات الأمنية في حملات اعتقال واسعة وسط المتظاهرين.







وفي سياق متصل، بدأت محاكم في مدينة أم درمان غرب العاصمة الخرطوم اليوم، محاكمة عشرات المتظاهرين بموجب قانون الطوارئ، في محاكمات فورية.







وقال مقرر هيئة الدفاع عن المتظاهرين معز حضرة إن "محكمتي أم درمان وسط وجنوب البلاد، بدأت اليوم في تفعيل محاكم الطوارئ، وحاكمت عشرات المتظاهرين الذين اعتقلوا في تظاهرات اليوم بشكل فوري"، معتبراً أن الخطوة غير دستورية وتنتهك حق المتظاهرين في المحاكمة العادلة، وأكد أن هيئة الدفاع تنوي الطعن في محاكم ونيابات الطوارئ التي تشكلت أمس الأربعاء، بواسطة رئيس القضاء والنائب العام.







وكان تجمع المهنيين السودانيين وحلفاؤه في قوى الحرية والتغيير دعا اليوم لثلاثة مواكب تنطلق من مدن الخرطوم، هب الخرطوم، وبحر، وأم درمان، فيما أسماه "موكب التحدي".







وحسب شهود عيان، عملت السلطات الأمنية على إغلاق المحال التجارية في سوق حي البوستة في أم درمان، والمحال التجارية بالسوق العربي في قلب الخرطوم، قبل انطلاق التظاهرات، وأجبرت المواطنين على إخلاء المنطقتين للسيطرة على التظاهرات التي حددت نقطة انطلاقتهما منهما.









وأكد الشهود أنه رغم الإجراءات الاحترازية تجمع المئات من المتظاهرين بمنطقة السوق، ورددوا هتافات تندد بالأوضاع الاقتصادية في البلاد، ونادوا بإسقاط النظام، وعملت الشرطة على تفريقهم بالغاز المسيل للدموع، ما أدى لانتقال التظاهرات إلى الأحياء القريبة من السوق.