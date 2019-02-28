فالدانو: نجم ريال مدريد يسير على خطى راؤول

استشهد خورخي فالدانو المدير التنفيذي لنادي ريال مدريد الإسباني بنجم الملكي السابق راؤول جوانزاليس كمثال للاعب الشاب فينيسيوس جونيور، مشيرًأ إلى سير جونيور على خطى أسطورة لوس بلانكوس.

ويملك ريال مدريد نجمًا، اسمه فينيسيوس جونيور، ويتحمل النادي مسؤولية تطوير المراهق بأفضل طريقة ممكنة، وقد أوضح المدرب السابق، خورخي فالدانو، ما سيفعله مع البرازيلي.

يمكن لفالدانو أن يتكلم من موقع خبرته في أمور مثل هذه لأنه في الواقع، هو الذي ساعد في تشكيل مهارة راؤول جونزاليس، الذي يمثل اللاعب الأكثر موهبة في سانتياجو برنابيو حتى وصول فينيسيوس.





وأضاف: "عندما كان راؤول في نفس عمر فينيسيوس ، قضينا أيام في تصحيح مشاكل الانهاء ،كان الهدف واضحا وهذا ما سأفعله مع فينيسيوس. سيتحسن، لكنه يحتاج للبدء" في مقابلة مع El Transistor".





أحد الانتقادات لنجم فلامنجو السابق كان سجله السيء في تحويله الفرص لاهداف، مع نهاية مباراة الكلاسيكو يوم الأربعاء، فالدانو يشعر أن هذا الضعف للبرازيلي لأنه وحده سلط علبه الضوء ليحل محل لاعب لا يصدق مثل كريستيانو رونالدو.



