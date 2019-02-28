تعرف علي موعد انطلاق النسخة الثامنة من رالي الجونة 2019

أعلنت شركة "بوصلة" المتخصصة في تنظيم سباقات الرالي، عن انطلاق الجولة الاولي من بطولة مصر للراليات الصحراوية بمحافظة البحر الأحمر - الجونة رالي سبيشيال 2019 ، تحت رعاية شركة اوراسكوم للتنمية السياحية و نادي السيارات و الرحلات المصري لتنشيط السياحة.





ومن المقرر بحسب بيان "بوصلة"، أن تقام فاعليات النسخة الثامنة من الرالي الصحراوي علي مدار يومين من 7 إلي 9 مارس 2019، و هو عبارة عن جولتين تضم 20 فريقاً و 60 متسابق، لقطع مسافة تصل إلي 300 كيلو متراً في قلب الصحراء .





ومن جانبه قال أحمد السرجاني، المسؤول عن تنظيم البطولة والمتحدث الرسمي لرالي سبيشيال 2019، أن سباقات هذه النسخة تنقسم إلي جولتين .





وتابع السرجاني، تتضمن الجولة الأولي مضمارين للمنافسة داخل منتج الجونة، الأول مخصص لسيارات الدفع الرباعي 4×4 الغير معدلة، مما يتيح الفرصة للهواة من مالكي سيارات الدفع الرباعي من المشاركة في السباق، و الثاني مخصص لسيارات الرالي المعدلة و بمواصفات أمان عالمية للسباقات الصحراوية.





وأوضح السرجاني، أن الجولة الثانية من المنافسات ستقام داخل الصحراء الشرقية لسيارات الرالي فقط و المعدلة لسباقات الصحراء.





وتنظم "بوصلة" السباق بالتعاون مع فريق من المنظمين المتخصصين يتراوح عددهم بين 150 إلي 200 عضو، ويتكونوا من عدة فرق من بينها، فريق التنظيم، فريق البيانات و التسجيل، الفريق الطبي، فريق الإغاثة، فريق التوقيت، فريق الفحص الفني، فريق الإعلام ، فريق اللوجستيات ، فريق "المارشلز".





وتقام نسخة الجونة رالي سبيشيال 2019 بدعم من وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، وزارة السياحة، وزارة البيئة، محافظة البحر الأحمر.



