رئيس جامعة عين شمس يصدر حركة تعيينات جديدة

أصدر الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، قرارا بقيام الدكتورة إيمان مصطفى سيد أحمد بأعمال رئيس قسم تمريض الأمومة وأمراض النساء بالكلية وذلك اعتبارا من 2019/2/28 ولمدة عام، و تجديد تعين لدكتورة تهانى عبد النبى يوسف رئيس قسم اللغة الفرنسية بكلية البنات اعتبارا من 2019/1/18 ولمدة عام.





وبحسب البيان الذي صدر اليوم، تجديد تعيين الدكتور إيهاب فتحى محمد عبد الفتاح رئيسا لقسم الرياضيات بكلية التربية اعتبارا من 2019/4/30 ولمدة عام، و تعيين الدكتور مها محمد طه العدوى رئيس قسم الأقتصاد المنزلى بكلية البنات اعتبارا من 2019/3/15 ولمدة ثلاث سنوات، بالإضافة لتعين الدكتورة حنان إسماعيل أحمد إسماعيل رئيس قسم أصول التربية بكلية البنات اعتبارا من 2019/3/22 ولمدة عام



