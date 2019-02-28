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رئيس جامعة عين شمس يصدر حركة تعيينات جديدة

الخميس 28/فبراير/2019 - 08:06 م
رئيس جامعة عين شمس يصدر حركة تعيينات جديدة
جامعة عين شمس
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اية حمروشي
 
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أصدر الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، قرارا بقيام الدكتورة إيمان مصطفى سيد أحمد بأعمال رئيس قسم تمريض الأمومة وأمراض النساء بالكلية وذلك اعتبارا من 2019/2/28 ولمدة عام، وتجديد تعين لدكتورة تهانى عبد النبى يوسف رئيس قسم اللغة الفرنسية بكلية البنات اعتبارا من 2019/1/18 ولمدة عام.

وبحسب البيان الذي صدر اليوم، تجديد تعيين الدكتور إيهاب فتحى محمد عبد الفتاح رئيسا لقسم الرياضيات بكلية التربية اعتبارا من 2019/4/30 ولمدة عام، وتعيين  الدكتور مها محمد طه العدوى رئيس قسم الأقتصاد المنزلى بكلية البنات اعتبارا من 2019/3/15 ولمدة ثلاث سنوات، بالإضافة لتعين الدكتورة حنان إسماعيل أحمد إسماعيل رئيس قسم أصول التربية بكلية البنات اعتبارا من 2019/3/22 ولمدة عام

وتعين الدكتور فريد حسن الأمور محمد فريد رئيسا لقسم الحضارة الأوروبية القديمة بكلية الأداب اعتبارا من 2019/2/11 ولمدة عام، وتعين  الدكتورة سهام أحمد عبد الحميد هاشم الأستاذالمساعد بقسم العلوم الزراعية بمعهد الدراسات والبحوث البيئية بأعمال رئيس مجلس القسم بالمعهد اعتبارا من 18/2/2019 ولمدة عام.
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