رئيس جامعة عين شمس يصدر حركة تعيينات جديدة
الخميس 28/فبراير/2019 - 08:06 م
اية حمروشي
Advertisements
Advertisements
أصدر الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، قرارا بقيام الدكتورة إيمان مصطفى سيد أحمد بأعمال رئيس قسم تمريض الأمومة وأمراض النساء بالكلية وذلك اعتبارا من 2019/2/28 ولمدة عام، وتجديد تعين لدكتورة تهانى عبد النبى يوسف رئيس قسم اللغة الفرنسية بكلية البنات اعتبارا من 2019/1/18 ولمدة عام.
وبحسب البيان الذي صدر اليوم، تجديد تعيين الدكتور إيهاب فتحى محمد عبد الفتاح رئيسا لقسم الرياضيات بكلية التربية اعتبارا من 2019/4/30 ولمدة عام، وتعيين الدكتور مها محمد طه العدوى رئيس قسم الأقتصاد المنزلى بكلية البنات اعتبارا من 2019/3/15 ولمدة ثلاث سنوات، بالإضافة لتعين الدكتورة حنان إسماعيل أحمد إسماعيل رئيس قسم أصول التربية بكلية البنات اعتبارا من 2019/3/22 ولمدة عام
وتعين الدكتور فريد حسن الأمور محمد فريد رئيسا لقسم الحضارة الأوروبية القديمة بكلية الأداب اعتبارا من 2019/2/11 ولمدة عام، وتعين الدكتورة سهام أحمد عبد الحميد هاشم الأستاذالمساعد بقسم العلوم الزراعية بمعهد الدراسات والبحوث البيئية بأعمال رئيس مجلس القسم بالمعهد اعتبارا من 18/2/2019 ولمدة عام.
Advertisements
المزيد عن: جامعة عين شمس أخبار مصر
- تجديد تعيين ماجد أبو العينين وكيلاً لـ"تربية عين شمس"
- رئيس جامعة عين شمس يصدر قرارا بتعيينات جديدة بكلية التربية
- قرارا من عبد الوهاب عزت بتعيينات جديدة بـ"تجارة عين شمس"
- تعيين ريحاب عثمان رئيس قسم الصيدلانيات بجامعة عين شمس
- سونيا الصيرفي رئيساً لقسم الري والهيدروليكا بكلية الهندسة جامعة عين شمس
- محمد عبد السلام رئيساً لقسم الجغرافيا بكلية التربية جامعة عين شمس
- سماح أحمد فريد رئيس قسم الفلسفة والاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس
- حسام رضا السيد رئيسا لقسم القانون التجاري بحقوق عين شمس
- تعيينات جديدة بجامعة عين شمس
- تعيين عبد العال رئيسًا لمجلس قسم التاريخ بكلية البنات بعين شمس