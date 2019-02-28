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نابولي يحصل على دفعة قوية قبل لقاء يوفنتوس

الخميس 28/فبراير/2019 - 08:06 م
نابولي يحصل على دفعة قوية قبل لقاء يوفنتوس
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تلقى نادي نابولي الإيطالي دفعة قوية قبل مواجهة فريق يوفنتوس يوم الأحد المقبل بملعب السان باولو ضمن مباريات الجولة لاسادسة والعشرين من بطولة الدوري.


ذكرت صحيفة التوتو ميركاتو الإيطالية، أن نابولي تلقى دفعة قوية بعودة الثنائي أركاديوز ميليك، وماريو روي، للتدريبات الجماعية مرة أخري.


واشارت الصحيفة، إلى أن الثنائي ميليك وماريو روي جاهزان للمشاركة بالمباراة المقبلة أمام السيدة العجوز في الدوري.


ويحتل يوفنتوس المركز الأول بجدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي برصيد 69 نقطة، بفارق 13 نقطة عن نابولي، صاحب المركز الثاني برصيد 56 نقطة.

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