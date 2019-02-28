ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

سامسونج تكشف عن هاتفها "Galaxy A10" في الهند.. تعرف على سعره!

الخميس 28/فبراير/2019 - 08:01 م
سامسونج تكشف عن هاتفها Galaxy A10 في الهند.. تعرف على سعره!
Galaxy A10
طباعة
Advertisements
 
Advertisements
أعلنت شركة سامسونج رسمياً، اليوم الخميس، عن إصدار جديد من هواتفها المتوسطة Galaxy A10 الذي يأتي بحجم شاشة 6.2 إنش مميزة بتصميم Infinity-V وجودة عرض HD بلس.

إصدار جديد من هواتف العملاق الكوري المتوسطة ينطلق رسمياً إلى السوق الهندي، حيث يأتي هاتف Galaxy A10 اليوم بعد أن قدمت سامسونج كلاً من هواتف Galaxy A50، وGalaxy A30 مؤخراً.

هاتف Galaxy A10 يتميز بشاشة 6.2 إنش بجودة عرض HD بلس وتصميم Infinity-V المميز بالنتوء العلوي، كما يضم الهاتف رقاقة معالج Exynos 7884 بثماني من الأنوية، مع نظام تشغيل Android 9.0 Pie، وواجهة One UI الجديدة.

كما يضم هاتف Galaxy A10 كاميرة واحدة في الجهة الخلفية بدقة 13 ميجابيكسل، بينما يأتي بكاميرة أمامية بدقة 5 ميجابيكسل، والتي تدعم أيضاً تقنية التعرف على الوجه للتسجيل في الهاتف، كما يأتي الهاتف بقدرة بطارية 3400 mAh.

مواصفات هاتف Galaxy A10:-
- شاشة 6.2 إنش بجودة عرض HD بلس وتصميم Infinity-V.

- رقاقة معالج Exynos 7884 ثماني الأنوية.

- ذاكرة عشوائية 2 جيجابايت رام مع سعة تخزينية 32 جيجابايت، مع دعم بطاقة ذاكرة خارجية micro SD حتى سعة 512 جيجابايت.

- نظام تشغيل Android 9.0 Pie، وواجهة One UI.

- يدعم اثنان من شرائح SIM.

- كاميرة خلفية 13 ميجابيكسل مع فتحة عدسات f/1.9 وفلاش LED وكاميرة أمامية 5 ميجابيكسل مع فتحة عدسات f/2.0.

- يدعم تقنية التعرف على الوجه.

- قياسات الهاتف 155.6 في 75.6 في 7.94مم.

- مدخل سماعات 3.5 مم، مع راديو FM.

- يدعم الإتصال بشبكات Dual 4G VoLTE، وWi-Fi 802.11 b/g/n البلوتوث 5، GPS ، وأيضاً GLONASS.

- بطارية بقدرة 3400 mAh.

ومن المقرر أن يتوفر هاتف Samsung Galaxy A10 باللون الأحمر، الأبيض، الأسود إلى جانب اللون الأزرق، كما ينطلق للبيع في السوق الهندي بدءاً من 2 من مارس بسعر 119 دولار تقريباً.
Advertisements
المزيد عن: هواتف سامسونج هاتف سامسونج الجديد شركة سامسونج سامسونج تكنولوجيا الهند التكنولوجيا التقنية اخبار التكنولوجيا اخبار التقنية Samsung Galaxy A10 Samsung Galaxy A10
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس ملك إسبانيا
فالنسيا
x
22:00
ريال بيتيس
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
التعاون
4
x
15:00
1
الاتفاق
احد
x
18:05
الفتح
الشباب
x
19:30
النصر
الدوري المصري الممتاز
الجونة
2
x
16:00
1
بتروجت