ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

أزمة داخل مانشستر يونايتد بسبب دي خيا

الخميس 28/فبراير/2019 - 08:02 م
أزمة داخل مانشستر يونايتد بسبب دي خيا
دي خيا
طباعة
Advertisements
مني العوضي
 
Advertisements

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن وجود أزمة داخل أروقة نادي مانشستر يونايتد بشأن تجديد عقد الحارس الإسباني ديفيد دي خيا.

وقالت صحيفة "ديلي ريكورد" البريطانية أن مسؤولي مانشستر يونايتد قد وصلوا لطريق مسدود في سبيلهم لتجديد عقد دي خيا، فيما وضح ودوارد المدير التنفيذي أنه لن يجعل راتب الحارس الإسباني في نفس المستوى مع راتب سانشيز وبوجبا.

وأوضحت الصحيفة أن وودوارد يستوعب أنه أخطأ حسابيًا في أمر أجر أليكسيس سانشيز ولا يريد أن يحدث فارقًا في الرواتب في غرفة تبديل الملابس في مانشستر يونايتد.

وعلى صعيد آخر؛ يقدم نادي مانشستر يونايتد مستويات متميزة تحت قيادة المدرب أولي سولشاير، حيثُ فاز على كريستال بالاس أمس الأربعاء بنتيجة 3-1، وواصل تقدمه في جدول الترتيب ووصل للنقطة 55 بالمركز الخامس.

Advertisements
المزيد عن: مانشستر بونايتد سولشاير دي خيا
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يتوج بطلًا للدوري المصري ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس ملك إسبانيا
فالنسيا
x
22:00
ريال بيتيس
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
التعاون
4
x
15:00
1
الاتفاق
احد
x
18:05
الفتح
الشباب
x
19:30
النصر
الدوري المصري الممتاز
الجونة
2
x
16:00
1
بتروجت