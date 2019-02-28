أزمة داخل مانشستر يونايتد بسبب دي خيا
الخميس 28/فبراير/2019 - 08:02 م
مني العوضي
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كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن وجود أزمة داخل أروقة نادي مانشستر يونايتد بشأن تجديد عقد الحارس الإسباني ديفيد دي خيا.
وقالت صحيفة "ديلي ريكورد" البريطانية أن مسؤولي مانشستر يونايتد قد وصلوا لطريق مسدود في سبيلهم لتجديد عقد دي خيا، فيما وضح ودوارد المدير التنفيذي أنه لن يجعل راتب الحارس الإسباني في نفس المستوى مع راتب سانشيز وبوجبا.
وأوضحت الصحيفة أن وودوارد يستوعب أنه أخطأ حسابيًا في أمر أجر أليكسيس سانشيز ولا يريد أن يحدث فارقًا في الرواتب في غرفة تبديل الملابس في مانشستر يونايتد.
وعلى صعيد آخر؛ يقدم نادي مانشستر يونايتد مستويات متميزة تحت قيادة المدرب أولي سولشاير، حيثُ فاز على كريستال بالاس أمس الأربعاء بنتيجة 3-1، وواصل تقدمه في جدول الترتيب ووصل للنقطة 55 بالمركز الخامس.
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