مدرب البرازيل: تحركات فينيسيوس "مخيفة"

متدح أدينور ليوناردو باتشي الشهير بـ "تيتي" المدير الفني للمنتخب البرازيلي، اللاعب الشاب فينيسيوس جونيور، لاعب رريال مدريد الإسباني، في ظل تألقه اللافت مع الملكي.



وقال تيتي في تصريحات صحفية: "فينسيوس يجعل خصومه يخشون مواجهته، اندفاعه نحو خصومه مخيف، مع المهارة التي يمتكلها، الوقت سيسمح له بالتطور في عدة جوانب خصوصاً الإنهاء وفِي جوانب أُخرى". وقال تيتي في تصريحات صحفية: "فينسيوس يجعل خصومه يخشون مواجهته، اندفاعه نحو خصومه مخيف، مع المهارة التي يمتكلها، الوقت سيسمح له بالتطور في عدة جوانب خصوصاً الإنهاء وفِي جوانب أُخرى".



