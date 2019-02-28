رئيس جامعة حلوان يدعو لأداء صلاة الغائب على أرواح ضحايا محطة مصر

دعا الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، لأداء صلاة الغائب علي أرواح ضحايا حادث قطار محطة مصر، وذلك غدا عقب صلاة الجمعة بمسجد المدينة الجامعية بالحرم الجامعى بعين حلوان.





وطالب رئيس الجامعة أسرة جامعة حلوان بضرورة المشاركة في أداء صلاة الغائب تضامنا مع ضحايا حادث قطار محطة مصر الذي أسفر عن مصرع وإصابة العشرات.





هذا وقد نعي رئيس جامعة حلوان ضحايا الحادث الأليم مقدما خالص العزاء لأسر الضحايا داعيا المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته متمنيا الشفاء العاجل لجميع المصابين.





ويتقدم الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان وأسرة الجامعة من السادة النواب والعمداء وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالجامعة بخالص التعازى وبمزيد من الحزن والأسى لأسر الضحايا، وكذلك المصابين فى حادث حريق قطار محطة مصر داعيا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته متمنياً الشفاء العاجل لجميع المصابين.





وأكد رئيس جامعة حلوان على ثقة الجامعة فى القيادة السياسية الحكيمة ودور مؤسسات الدولة فى مواجهة مثل هذه الحوادث ومنع تكرارها لحماية أرواح المواطنين من أجل الحفاظ علي مصر وشعبها من أي مكروه، ولاسيما فى ظل هذه الظروف والتحديات الراهنة.





وحث رئيس الجامعة الجميع على ضرورة تحمل المسئولية في مثل هذه الظروف داعيا أسرة جامعة حلوان من الطلاب والسادة أعضاء هيئة التدريس والعاملين إلي التوجه للمستشفيات للتبرع بالدم لصالح مصابي حريق قطار.



