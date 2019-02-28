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ديل بوسكي يثنى على سولاري.. ويكشف سر هزيمة ريال مدريد

الخميس 28/فبراير/2019 - 07:46 م
ديل بوسكي يثنى على سولاري.. ويكشف سر هزيمة ريال مدريد
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عمر عبدالعزيز
 
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أكد فيسنتي ديل بوسكي، المدير الفني السابق لفريق ريال مدريد الإسباني، أن برشلونة كان الاكثر نجاحًا في الامتار الاخيرة، بعكس ريال مدريد، خلال الكلاسيكو أمس، الذي خسره الميرنجي 3-0

وقال ديل بوسكي في تصريحات صحفية لـ "كادينا كوبي": "سولاري رجل عظيم، محترف للغاية، يعرف كيف يدير غرف خلع الملابس".

وأضاف: "لم يعجبني موقف جاريث بيل (خلال مباراة ليفانتي)، كان هدفاً أعطى الفوز للفريق ويجب مشاركته مع بقية زملائه".
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