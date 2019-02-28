ديل بوسكي يثنى على سولاري.. ويكشف سر هزيمة ريال مدريد

أكد فيسنتي ديل بوسكي، المدير الفني السابق لفريق ريال مدريد الإسباني، أن برشلونة كان الاكثر نجاحًا في الامتار الاخيرة، بعكس ريال مدريد، خلال الكلاسيكو أمس، الذي خسره الميرنجي 3-0





وقال ديل بوسكي في تصريحات صحفية لـ "كادينا كوبي": "سولاري رجل عظيم، محترف للغاية، يعرف كيف يدير غرف خلع الملابس".



