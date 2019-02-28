رمد بنها: علاج عيون مصابي حادث محطة مصر "مجانا"

قرر الدكتور محمد الظاهر مدير مستشفى الرمد ببنها، علاج مصابي العيون فى حادث قطار محطة مصر مجانا.





وقال "الظاهر"، إن مركز النور للعيون ببنها على أتم الاستعداد لعلاج أى مصاب فى حادث قطار محطة مصر، كشف، فحوصات، عمليات علاجيه أو تجميله للعيون مجانا.





وأضاف أن ذلك يشمل كل المستلزمات وأجهزة العمليات والعلاج، مشيرا إلى أن الأسماء المصابة تم تسجيلها بالمركز لمن يستحق علاج عينه.





ومن جانبه أكد الدكتور علاء مرزوق محافظة القليوبية، أن المحافظة والجامعة يعدان نموذجا مشرفا للتعاون المشترك لخدمة المواطن، مشيرا إلي أن المحافظة تعمل علي قدم وساق لإنشاء منطقة استثمارية علي مساحة 36 فدان بمدينة الخانكة وتحتاج لدعم الجامعة كبيت خبرة للمشاركة في وضع التصاميم الهندسية المطلوبة للمنطقة، مضيفا أن المحافظة انتهت من إنشاء المنطقة الاستثمارية بعزبة نجيب ببنها وجاري طرحها للمستثمرين.





جاء ذلك خلال كلمته علي هامش مشاركته اليوم في اجتماع مجلس جامعه بنها والدكتور حسين المغربي القائم بأعمال جامعة بنها بحضور جميع عمداء الكليات بالجامعة وذلك؛ لمناقشة عدد من الموضوعات والمشكلات ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بالجامعة.





وتقدم محافظ القليوبية بالشكر والتقدير لكلية الهندسة وعلي رأسها الدكتور رجب مجاهد عميد الكلية لجهودهم الطيبة في تقديم الدعم للمحافظة في منظومة تقنين أوضاع اليد علي أملاك الدولة والذين ابلوا بلاء حسنا في مساعدة الجهاز التنفيذي في إدخال الإحداثيات علي المنظومة وتصحيح بعض الأخطاء التي كانت تعرقل سير العمل.



