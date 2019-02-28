مصر تفوز بتنظيم البطولة العربية للجودو.. ولقب أول بطولة إفريقية للسومو

فازت مصر بشرف تنظيم البطولة العربية للأندية الأبطال للجودو للبراعم والشباب والشابات والناشئين والناشئات والكبار ، وذلك فى إجتماع المكتب التنفيذى للإتحاد العربى الذى عقد مؤخرا بالمغرب بحضور الدول الاعضاء وهى مصر واليمن والسعودية وتونس الأردن والجزائر ، حيث حصلت مصر على الموافقة على التنظيم بالأغلبية الساحقة ، وتم خلال الاجتماع إختيار المغربى ابو بكر باده آمين الجامعة المغربية للجودو امينا عاما للاتحاد الافريقى للسومو .

قال المهندس مطيع فخر الدين الزهوى رئيس اتحاد الجودو ونائب رئيس الإتحاد العربى ورئيس الإتحاد الإفريقي للسومو انه اتفق مع أعضاء المكتب التنفيذى على إقامة البطولة العربية فى شهر فبراير من العام المقبل بمدينة شرم الشيخ ، نظرا لاستضافة تونس البطولة العربية للمنتخبات فى اغسطس المقبل .

اشار فهر الدين إلى أن منتخبنا الوطنى للسومو حصل على لقب أول بطولة إفريقية ينظمها الإتحاد الإفريقي والتى أقيمت على هامش إجتماعات المكتب التنفيذى الذى عقد بالمغرب ، موضحا أن البطولة شارك فيها ست دول هى أنجولا والكونغو كينشاسا والمغرب وتونس وجيبوتى ، حيث فازت مصر بسبع ميداليات متنوعة ، بواقع خمس ذهبيات وفضيتين ، حصل على الذهب كل من عبد الرحمن الصيفي وزن 85 كيلو جراما ، ومحمد عوَض وزن 100 كيلو جرام ، ويوسف عبد الوهاب وزن 115 كيلو جراما ، ورامي بلال وزن فوق 115 كيلو جراما ، وعبد الرحم عبيد فى الوزن المفتوح ، حصل على الفضيتين إبراهيم عبد اللطيف فى وزنى فوق 115 كيلو جراما والمفتوح ، رأس البعثه هاشم احمد عضو مجلس إدارة إتحاد الجودو والسومو والاكيدو .