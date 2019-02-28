ضبط 8 أشخاص ينقبون عن الآثار في الهرم (صور)

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وجه اللواء ناجح زكي مدير مباحث السياحة والآثار، بشن حملات مكبرة لملاحقة الأشخاص، الذين يحفرون أسفل منازلهم، تنقيبا عن الأثار بمحافظة الجيزة، وخاصا بمنطقة الهرم.





وتوصلت تحريات العقيد أحمد الحسيني رئيس مباحث سياحة وأثار الجيزة، إلى قيام كلا من، أحمد. ع.ف، 44 سنة، عاطل ومقيم كفر الجبل، بمنطقة الهرم، عزب خ.ع، 40 سنة، عامل، ومقيم كفر الجبل، بمنطقة الهرم، أحمد. أ. خ، 55 سنة، عامل، ومقيم بمنطقة الهرم، بالحفر والتنقيب عن الأثار داخل مسكنهم.





وبتشكيل فريق بحث برئاسة العميد فتح الله البرقوقي وكيل إدارة المباحث بشرطة السياحة، والتأكد من صحة المعلومات الواردة، تم استئذان النيابة العامة وإعداد مأمورية مكبرة بالتنسيق مع قطاعي الأمن العام، وأمن الجيزة، وتمكنت قوة أمنية برئاسة المقدم إسلام ياسين والرائد محمد عاصم، ضباط قسم البحث الجنائي، بإدارة سياحة وأثار الجيزة، وبمداهمة مسكن الأول تبين وجود حفرة بمساحة 2 في 2، وبعمق 2 متر تقريبا، وعثر على كسرات فخار، والأدوات المستخدمة في الحفر.





وبمداهمة مسكن الثاني تبين عدم تواجده بمسكنه، وبالفحص والمعاينة تبين وجود حفرة بمساحة 2.5 في 1.5 متر وبعمق 2 متر تقريبًا، وعثر على الأدوات المستخدمة في الحفر.





وبمداهمة مسكن الثالث تبين عدم تواجده بمسكنه، وبالفحص والمعاينة تبين حفرة دائرية الشكل بقطر 1.5 متر وبعمق 15 متر، كما تبين وجود 7 أشخاص حال حفرهم تنقيبا عن الأثار وهم مصطفي. ع.ع، 28 سنة، عامل، ومقيم بمنطقة العمرانية، حسين. أ. ح، 33 سنة، حلواني، ومقيم كفر الجبل بمنطقة الهرم، يوسف. م.ف، 18 سنة، طالب ومقيم المجزر الألي، بمنطقة الهرم، محمد. ع.خ، 32 سنة، حاصل على بكالوريوس سياحة وفنادق ومقيم بنزلة السمان بالهرم، عادل. أ. م، 36 سنة، عامل ومقيم شارع المطبعة بمنطقة العمرانية، شعبان. أ. م، 30 سنة، عاطل، ومقيم شارع العمدة بمنطقة الهرم، أحمد.ن.ع، 27 سنة، مندوب مبيعات ومقيم كفر الجبل بمنطقة الهرم، وبمواجهة المتهمين اقروا خلال التحقيقات أمام العميد شريف كرم مفتش مباحث المنطقة الأثرية بارتكاب الوقائع والحفر تنقيبا عن الأثار.





وبالمعاينة بمعرفة لجنة أثرية من تفتيش أثار الهرم، تبين أن الحفر بقصد التنقيب عن الأثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.