حلم "الثلاثية" يُراود 7 أندية أوروبية هذا الموسم (برشلونة والسيتي أبرزها)

تتطلع عدة أندية أوروبية لتحقيق "الثلاثية " في الموسم الحالي 2018-2019، من خلال التتويج ببطولتي الدوري والكأس المحليتين، وبطولة دوري أبطال أوروبا.





ويستعرض "الفجر الرياضي" 7 أندية أوروبي يراودها حلم تحقيق "الثلاثية" في الموسم الحالي:-





1- برشلونة:

يعتبر فريق برشلونة من أبرز الأندية وأقربها لتحقيق "الثلاثية" في الموسم الحالي، حيث يتصدر الفريق الكتالوني بطولة الدوري الاسباني برصيد 57 نقطة بفارق 7 نقاط عن اتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني، كما صعد الفريق للمباراة النهائية لكأس اسبانيا، كما أنه من أبرز المرشحين للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.









2- مانشستر سيتي:

يحتل فريق مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 68 نقطة، بفارق نقطة عن ليفربول المتصدر بـ 69 نقطة، كما حصد لقب بطولة كأس الرابطة الإنجليزية على حساب تشيلسي، وفاز على شالكة 3-2 في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا ويعتبر صاحب الحظوظ الأكبر للتأهل.









3- باريس سان جيرمان:

من أبرز المرشحين لتحقيق "الثلاثية" في الموسم الحالي فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، حيث يتصدر ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 68 نقطة بفارق 17 نقطة عن أقرب منافسيه كما تأهل للدور نصف النهائي لبطولة كأس فرنسا، واقترب من الصعود لدور الثمانية في دوري أبطال أوروبا بعدما تغلب على مانشستر يونايتد 2-0 في ذهاب ثمن نهائي البطولة.









4- بايرن ميونيخ:

يحتل بايرن ميونيخ المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 51 نقطة بفارق 3 نقاط عن بوروسيا دورتموند المتصدر بـ54 نقطة، بينما صعد للدور ربع النهائي بكأس ألمانيا، ويعتبر من أبرز المرشحين للمنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا بالموسم الحالي، رغم صعوبة المواجهة بينه وليفربول في الدور ثمن النهائي بعد إنتهاء مباراة الذهاب بينهما بالتعادل السلبي.









5- بورتو:

يتصدر ترتيب الدوري البرتغالي برصيد 57 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن بنفيكا الثاني برصيد 56 نقطة، واقترب من التأهل لنهائي كأس البرتغال بعدما تغلب على سبورتنج براجا بثلاثية نظيفة في ذهاب نصف نهائي البطولة، كما يشارك في دوري أبطال أوروبا ووصل للدور ثمن النهائي لكنه خسر في لقاء الذهاب أمام روما 2-1 ويحتاج للفوز في لقاء الإياب من أجل التأهل لدور الثمانية.









6- أياكس:

يحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري الهولندي برصيد 56 نقطة خلف ايندهوفن المتصدر بـ58 نقطة، كما تأهل للمباراة النهائية لبطولة كأس هولندا بعد تغلبه على فينورد بثلاثية في نصف نهائي البطولة، أما في دوري أبطال أوروبا خسر أمام ريال مدريد 2-1 في ذهاب دور الـ16 للبطولة ولكنه يمتلك الفرصة للتعويض في لقاء الإياب والصعود لدور الثمانية ومواصلة المشوار نحو اللقب رغم صعوبة ذلك.









7- مانشستر يونايتد:

رغم صعوبة موقفه في الدوري الإنجليزي حيث يحتل المركز الخامس برصيد 55 نقطة بفارق 14 نقطة عن ليفربول المتصدر بـ69 نقطة، لكنه يمتلك فرصة التتويج باللقب حتي الآن وفقًا للأرقام، كما أنه تأهل لربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على حساب تشيلسي، وتنتظره مواجهة صعبة ضد باريس سان جيرمان في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث خسر لقاء الذهاب بنتيجة 2-0.