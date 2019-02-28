سقوط عاطلين كونوا عصابة للاتجار في الحشيش بقليوب

ألقت مباحث القليوبية، القبض علي عاطلين لتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص في الاتجار بمخدر الحشيش، بدائرة مركز قليوب، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.





تلقي اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم احمد عبدالمنعم رئيس مباحث مركز قليوب، بتردد عاطلين علي دائرة المركز، لترويج مخدر الحشيش علي عملائهم بدائرة المركز، وتم إخطار اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية بالقليوبية والعميد يحى راضي رئيس المباحث الجنائية بالقليوبية.





وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وضبطهم وهما كلا من "س.ع" 42 سنة، عاطل، و"ي.م" 49 سنة، عاطل، السابق اتهامه في عدد 13 قضية " مخدرات سلاح، سرقة، شروع في قتل" ،مسجل شقى خطر تحت رقم 69 فئة أ، فرض سيطرة، وبحوزتهما سلاح نارى بندقية خرطوش سريعة الطلقات، وطلقة من ذات العيار وكميه من مخدر الحشيش تزن حوالى 250 جرام ومبلغ مالى 2460 جنيه، و4 هاتف محمول، والسيارة رقم ق ح ع 4817 ماركة مرسيدس حمراء اللون ودراجة بخارية رقم 41772 قليوبية ماركة حلاوة بيضاء اللون "جارى فحصهما "، وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية تجارتهما، والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما والهاتف للاتصال بعملائهما، تحرر عن ذلك المحضر رقم 1066 لسنة 2019 ادارى مركز قليوب، وتولت النيابة التحقيق.





وشنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، حملة أمنية لضبط تجار المخدرات والخارجين عن القانون، أسفرت عن ضبط 11تاجر مخدرات وبحوزتهم كمية متنوعة من المواد المخدرة، تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين.









تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية والعميد يحيي راضى رئيس المباحث، بالقبض على 11 تاجر مخدرات خلال حملة أمنية شملت أقسام الخانكة وشبرا الخيمة وبنها وقليوب،وتم ضبط كميات متنوعة من المواد المخدرة عباره 160جرام من الحشيش المخدر، وكيلو جرام من مخدر الاستروكس، و370 قرص مخدر ومبالغ مالية، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.





وشنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، حملة أمنية لضبط تجار المخدرات والخارجين عن القانون، أمس أسفرت عن ضبط 19 تاجر مخدرات وبحوزتهم كمية متنوعة من المواد المخدرة، تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين.



