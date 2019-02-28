فوز التحرير والفيوم وطهطا وتعادل المنيا بالقسم الثاني

أسفرت مباريات الأسبوع العشرون، للمجموعه الاولى، من دوري القسم الثاني بالصعيج، سقوط أسوان أمام فريق التحرير بهدفين دون مقابل، عن طريق على مصطفى ومحمد مجدى في الشوط الثاني.

وتغلب فريق تليفونات بني سويف على حساب فريق ناصر ملوي بهدفين مقابل هدف، حيث تقدم محمد محمود في الدقيقة 19 وتعادل بلال أحمد فى الدقيقة 23 لتليفوتات بنى سويف، وسجل مانجا هدف الفوز للتليفونات في الدقيقة 9 من الشوط الثاني.





فريق طهطا في تحقيق الفوز الثاني على التوالي، تحت قيادة المدير الفني أشرف السيد، الذي تغلب على فريق ديروط بهدفين مقابل هدف، سجلهما فرغلي بالو وبدوى ناصر، وسجل هدف ديروط حسام منصور.





وتعادل فريق المنيا مع فريق الاعلاميين 2-2 حيث تقدم المنياوية بهدفين مقابل هدف بالشوط الأول، تقدم حسام حسن في الدقيقة 27 وتعادل ايزيكال هامان للإعلاميين، وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول تقدم محمد عبد القادر، للمنيا، وتعادل ايزيكال لفريق الإعلاميين في الدقيقة الثانية من الشوط الثاني.





وفاز الفيوم على فريق النصر للتعدين بهدف كريم الشافعي في الشوط الثاني، وتغلب بنى سويف، بهدف، على فريق الوليدية سجله اللاعب محمود عاطف، وحسم التعادل السلبي لقاء الألومنيوم مع سوهاج.





ترتيب المجموعة الأولى





1- اسوان 47 نقطة

2- بنى سويف 39 نقطة

3- التليفونات 35 نقطة

4- المنيا 32 نقطة

5- الاعلاميين 31 نقطة

6- ديروط 27 نقطة

7- سوهاج 25 نقطة

8- الالومنيوم 25 نقطة

9- طهطا 25 نقطة

10- النصر للتعدين 21 نقطة

11- الفيوم 21 نقطة

12- التحرير 21 نقطة

13- ناصر ملوي 14 نقطة

14- الوليدية 10 نقاط