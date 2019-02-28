ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

وزارة العدل الإسرائيلية تتتهم نتنياهو بالفساد

الخميس 28/فبراير/2019 - 06:15 م
وزارة العدل الإسرائيلية تتتهم نتنياهو بالفساد
بنيامين نتنياهو
طباعة
Advertisements
أسماء العزب
 
Advertisements
أعلنت وزارة العدل الإسرائيلية، مساء اليوم، توجيه اتهامات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قضايا فساد.

وأوضحت الوزارة أن الاتهامات الموجهة لنتنياهو تشمل الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.

وتشمل لائحة الاتهام تهمة تلقى الرشوة فى إطار الملف 4000، على خلفية دفع مصالح رجل الأعمال الإسرائيلى شاؤول ألوفيتش، بما يتعلق بدمج شركتى "ييس" و"بيزك" مقابل تغطية إعلامية داعمة لنتنياهو فى موقع "واللا" الإلكترونى الذى يملكه ألوفيتش.
Advertisements
المزيد عن: وزار العدل الفساد الإسرائيلية اتهامات
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس ملك إسبانيا
فالنسيا
x
22:00
ريال بيتيس
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
التعاون
4
x
15:00
1
الاتفاق
احد
x
18:05
الفتح
الشباب
x
19:30
النصر
الدوري المصري الممتاز
الجونة
2
x
16:00
1
بتروجت