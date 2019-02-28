وزارة العدل الإسرائيلية تتتهم نتنياهو بالفساد

أعلنت وزارة العدل الإسرائيلية، مساء اليوم، توجيه اتهامات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قضايا فساد.

وأوضحت الوزارة أن الاتهامات الموجهة لنتنياهو تشمل الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.