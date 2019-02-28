أبو قير يخطف فوزا دراميا من دمنهور بالقسم الثاني (صور)

حقق الفريق الاول لكرة القدم أبوقير للأسمدة، فوزاً درامياً ومثيراً على ملعبة ووسط جماهيرة، على حساب فريق دمنهور، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى المواجهة التى اقيمت بينهما بالجولة الـ 20 لالمجموعه الثالثه من دورى القسم الثانى.





خاض أبوقير اللقاء بتشكيل مكون من : محمد طلعت حارس ومحمود السيد ومرضى جوده واسلام خالد و مؤمن بدوى وأحمد غنيم ومحمود جمعه ومحمد رمضان وهانى السيد وعبد الله سليمان، والبدلاء محمد أحمد حارس ومحمد خالد

ومحمد جمال ومحمد أحمد واسلم أحمد وأحمد حسنى وعبد الله سرور .





وبدا دمنهور اللقاء بكل من : أحمد حمدى حارس واحمد على و سعيد عبد الحكيم واحمد دره واسلام عبد الغنى و محمد جمال و عبد الله الدرينى و رفعت مفتاح و رضوان يوسف و مواندا و كيرفالا، والبدلاء مصطفى السيد وشمس محارب وـحمد ناصف والسيد عبد العال وعلاء نصر ووحيد محسن ووليد بدران .





وقف الفريقان دقيقه حداد على أرواح حادث قطار محطه مصر، ومع بدايه المباراة إنحصر اللعب في وسط الملعب وحصل اللاعب سعيد عبد الحكيم من دمنهور على الانذار الاول فى الدقيقة ١٧ من كرة مشتركه مع لاعب ابوقير للاسمده





وفى الدقيقه ٢٠ وعرضية من حمد لاعب دمنهور على منطقة الجزاء صوب اللاعب رفعت مفتاح من على حدود منطقة الجزاء تصدى لها الحارس محمد طلعت ببراعة ويحولها لضربة ركنيه لينتهى الشوط الاول بالتعادل السلبى بين الفريقين .





وفي الشوط الثاني إحتسب الحكم ركلة جزاء لأبو قير سجلها اللاعب محمود السيد بالدقيقة 8 .





ونجح وحيد محسن في إدراك التعادل لدمنهور، بالدقيقة 20 ثم أضاف كيرفالا الهدف الثاني، بالدقيقة 24 لدمنهور، ثم تعادل أبو قير عن طريق هاني السيد بالدقيقة 26، وفي الدقيقة 95 نجح مؤمن بدوى في إحراز الهدف الثالث لأبو قير.





وأدار اللقاء طاقم تحكيم مكون من حكم ساحه عبد العزيز السيد وعاونه تحسين ابو السادات وأحمد ساهر و حكم رابع أحمد حسونة، وراقب المباراة رضا زرير.





بذلك ارتفع رصيد أبو قير إلى 33 نقطة، في المركز السابع، بينما تراجع دمنهور إلى المركز الرابع برصيد 35 نقطة.





ترتيب المجموعة الثالثة





1- طنطا 38 نقطة

2- المنصورة 38 نقطة

3- دمنهور 35 نقطة

4- الأوليمبي 35 نقطة

5- البلدية 34 نقطة

6- الرجاء 33 نقطة

7- أبو قير للأسمدة 33 نقطة

8- غزل المحلة 31 نقطة

9- الحمام 25 نقطة

10- فاركو 23 نقطة

11- كفر الشيخ 19 نقطة

12- الجزيرة 16 نقطة

13- تلا 10 نقاط

14- سيدى سالم 7 نقاط



