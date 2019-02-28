تعليق ناري من مدرب بتروجت عقب الهزيمة أمام الجونة



وأضاف عقب نهاية اللقاء :"هل من المعقول أن أخوض مباراة أول أمس، ثم أخوض مباراة ثانية بعد 3 أيام فقط".



وتبابع "عندما أتحدث يقوموا بإيقافي، وهناك فرق أخرى يقومون بتأجيل مبارياتها".



وأشار "لا يوجد عدل في بطولة الدوري الممتاز، فهناك فرق يتم إراحتها والأخرون لا يحدث معهم ذلك".



وأوضح "عقب مواجهة الأهلي سن حصل على راحة لمدة أسبوعين، وكان من الممكن أن يتم تأجيل اللقاء".



وأردف "أشكر اللاعبين على ما قدموه قدموا مستوى مميز أمام فريق جيد".



وواصل "اتخطفنا في الهدفين وكنا الأفضل طوال الشوطين، واللاعبون قدموا مباراة جيدة للغاية في ظل الضغوط".



وأشار "مباراة الأهلي بثلاث نقاط، وسأعمل جاهدا لتحقيق نتيجة إيجابية لأن الوقت لا يستحمل إضاعة أي نقطة"



وأتم "فرصنا كبيرة في احتلال مركز متقدم في الدوري، ولا أشغل بال اللاعبين بمراكز الهبوط".

أبدى محمد عودة المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت اعتراضه الشديد على موعد مباراته أمام الجونة والتي خسرها بهدف مقابل هدفين، مشيرا إلى أن هناك فرق يتم تأجيل مبارياته.