إنطلاق إعداد دراسة لنقل الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق إلى مقرها الجديد

أعلن، اليوم الخميس، عن إنطلاق مكتبي دراسات تونسيين مختصين في مجال الدراسات العامة (تهيئة الجهات والمناطق) في مرحلة إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية والإجتماعية لنقل الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق بالقصرين من مقرها الحالي وسط مدينة القصرين إلى موقعها الجديد بالمنطقة الصناعية طريق تالة وذلك في إطار جلسة عمل بمقر الشركة أشرف عليها والي الجهة،سمير بوقديدة،وضمت مختلف الأطراف ذات الصلة.

وفي تصريح لمراسلة (وات) بالجهة،بيّن الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق بالقصرين، لبيد الغضباني، أن دراسة نقل الشركة من مقرها الحالي إلى موقعها الجديد ستتم في مدة زمنية تناهز 11 شهرا وبكلفة تقدر بحوالي 854 ألف دينار (280 دولار أمريكي) وهي هبة منحها البنك الإسلامي للتنمية السنة الفارطة للدولة التونسية بعد إبرام إتفاقية فنية بينهما.

وأبرز، في سياق متصل، أن عملية نقل المصنع تتضمن عدّة مراحل من أهمها، جرد كافة معداته وتجهيزاته، وانتقاء الصالح منها ونقلها إلى الفضاء الجديد، وإيجاد الفرضيات التي تتوافق مع الدراسة الإستراتيجية للشركة التي أنجزت سنة 2013 والخاصة بهيكلة الشركة وضمان ديمومتها وإنقاذها من الإفلاس، وإعداد كراسات شروط والإعلان عن طلب عروض وطني أو دولي للقيام بالاستثمارات التي تم إقرارها في الإستراتيجية المذكورة والتي ترتكز بالخصوص على تعصير الشركة والمحافظة على نشاطها وإعطائها قيمة مضافة، وتطوير استثمارتها،

وأشار إلى أنه سيتم بالتوازي مع ذلك البحث عن شريك استراتيجي يمكن أن يكون مجموعة البنك الإسلامي للتنمية أو غيره، موضحا أنه سيتم العمل على تثمين الموقع الحالي لمصنع الحلفاء والورق الذي يمسح حوالي 34 هكتارا عبر إزالة المصنع برمته، وتطهير مكانه من النفايات الصلبة والسائلة والغازية، واستثماره في مشاريع تنموية واقتصادية تعود بالفائدة على الجهة ككل.

ولفت إلى أنه ستتم دراسة المؤثرات البيئية والاجتماعية للموقع الجديد المقترح للشركة الذي يمسح 35 هكتارا ، مبينا أن الهدف من نقلة المصنع هو إعطاء حياة ورؤية جديدة لمصنع الحلفاء والورق الذي يعاني من صعوبات مالية واقتصادية، وانقاذه من الإفلاس، والمحافظة على مواطن الشغل به وتطويره نظرا لرمزيته الكبرى بالجهة.

ومن جانبه، أوضح رئيس مكتب الدراسات المختص في الدراسات العامة، أحمد العواني الشريف ، لمراسلة (وات) أن المكتبين المكلفين بدراسة مشروع تحويل مصنع عجين الحلفاء والورق من مقره الحالي إلى مقره الجديد سينكبان على تقييم تجهيزات المصنع، والنظر في مدى ملاءمتها مع المشروع الصناعي الجديد للمصنع بعد نقله والذي يرتكز على تقنيات لها مستقبل وعلى منتوجات مطلوبة في السوق وقادرة على التموقع واكتساح الأسواق الوطنية والعالمية وعلى جلب شريك استراتيجي .

جدير بالذكر أن مشروع نقلة مصنع عجين الحلفاء والورق بالقصرين من مقره الحالي إلى مقره الجديد بالمنطقة الصناعية طريق تالة يعدّ من بين التوصيات المنبثقة عن المجلس الوزاري المنعقد في شهر أفريل 2017 بالعاصمة حول وضعية المصنع وسبل إنقاذه إلى جانب البحث عن شريك استراتيجي لتطوير نشاطه والمحافظة على ديمومته.