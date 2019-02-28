أزمة قوية تلاحق مانشستر يونايتد

عادت كتيبة فريق مانشستر يونايتد مساء اليوم للتدريبات الجماعية بعد الانتصار يوم أمس الأربعاء على فريق كريستال بالاس بنتيجة 3-1.





ذكرت صحيفة ميرور الإنجليزية، أن مانشستر يونايتد يعاني من أزمة كبيرة بسبب زيادة عدد الإصابات داخل الفريق قبل مواجهة ساوثهامبتون بالاسبوع المقبل.





واضافت الصحيفة، أن سولسكير يأمل في عودة المصابين بأسرع وقت من أجل الاستعداد والتحضيرلمواجهة ساوثهامبتون المقبلة بالجولة التاسعة والعشرين.





واشارت الصحيفة إلي أن سولسكير سوف يجتمع مع الطاقم الطبي يوم الخميس المقبل لتقييم حالة المصابين قبل نهاية الأسبوع.





واضطر سولسكير مدرب الشياطين الحمر لاستدعاء لاعبين مثل جيمس غارنر وتاهيث تشونغ لخوض التدريبات.



