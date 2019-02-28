تعرف على أول امرأة عربية تصبح مصارعة في الـ WWE

أعلنت مؤسسة المصارعة العالمية الترفيهية WWE أنها وقّعت عقداً لتطوير المواهب مع شادية بسيسو من الأردن، لتصبح أول امرأة عربية من الشرق الأوسط تحظى بفرصة التدرّب لتصبح نجمة من نجوم WWE.





وشادية بسيسو متمرّسة في رياضة الجوجتسو البرازيلية ومن محبي رياضة الكروس فت، وقد شاركت في تجارب اختيار المواهب التي أجرتها WWE بدبي في وقت سابق من هذا العام بعد أن أرسلت دعوات لأشخاص محدّدين فقط. وضمّت مجموعة المواهب 40 رجلاً وامرأة من الشرق الأوسط والهند كلهم تميزوا بخلفيات رياضية مختلفة، فكان من بينهم رافعو أثقال، ولاعبو رغبي وكرة قدم، ومصارعون هواة، ومتمرّسون في الفنون القتالية، وخبراء في اللياقة البدنية. وبفضل قدرات بسيسو الرياضية، وثقتها بنفسها، والجاذبية الطبيعية التي تتمتع بها، نالت الفرصة أن تبدأ تدريبها في مركز WWE للأداء في أورلاندو، فلوريدا في شهر يناير المقبل.





في هذا الإطار، قالت بسيسو: "يشرّفني أن أكون أوّل امرأة من الشرق الأوسط تتعاقد مع مؤسسة المصارعة العالمية الترفيهية، فالعمل مع هذه الشركة فرصة مذهلة بالفعل.





لقد زرت مركز التدريب في أورلاندو و كنت حاضرة لفعاليات بطولة Mae Young Classic، وقد شهدت شخصيا قوّة مؤسسة المصارعة العالمية الترفيهية وشغف هواتها، وأنتظر بفارغ الصبر أن أبدأ مسيرتي لأصبح نجمةً من نجوم مؤسسة المصارعة العالمية الترفيهية".





من جهته، قال نائب الرئيس التنفيذي لقسم المواهب والفعاليات الحية والقسم الإبداعي بول ليفيسك الملقب باسم "تريبل أتش": "يؤكّد اختيار شادية للانضمام إلى نظامنا لتطوير المواهب على التزام WWE الدائم بتنمية مواهب متنوعة بتنوّع معجبينا. ونحن واثقون بأنّ شادية ستشكّل إلهاماً لنجوم مؤسسة المصارعة العالمية الترفيهية المستقبليين فيما نتابع جهودنا باختيار أكثر الرياضيين والفنانين موهبةً في أنحاء العالم".





وقد أنتجت OSN بالتعاون مع مؤسسة المصارعة العالمية الترفيهية حلقة خاصة مدّتها ساعة واحدة تعرض فيها كواليس تجارب دبي. ومن المقرر أن يُعرض البرنامج لأوّل مرّة على قناة OSN Sports Action 1 HD في أواخر شهر نوفمبر.





وستنضم بسيسو إلى مجموعة من المواهب العالمية في مركز WWE للأداء، وتأتي هذه المواهب من مختلف البلدان، بما فيها أستراليا، والبرازيل، وكندا، والصين، وألمانيا، والهند، والمكسيك، والمملكة المتحدة.





جدير بالذكر أن مركز WWE للأداء هو مقرَّ نظام تطوير المواهب لدى الشركة. وبفضل حلبات تدريب سبع، وبرنامج للياقة والقوة عالمي المستوى، ومنشآت إنتاج وتوليف متطورة، يقدّم مركز الأداء للمواهب الجديدة فرصة صقل مهاراتهم من خلال برامج شاملة تتضمّن التدريب في الحلبة والتأهيل البدني وتنمية الشخصية.



