ياسر جلال في المقدمة.. أول برومو لمسلسل من ماراثون رمضان المقبل

نشرت الشركة المنتجة لمسلسل الفنان ياسر جلال، الجديد، الذي من المقرر أن يتم طرحه في موسم رمضان المقبل، البرومو الخاص بالمسلسل، عبر قناتها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

"لمس أكتاف"، تأيف هاني سرحان، إخراج حسين المنباوي، وبطولة النجم ياسر جلال، وأحمد زاهر، والفنانة أمينة خليل، وكرم جابر.