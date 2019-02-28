عامر حسين ومحمد شيحة ضمن رؤساء مجموعات بطولة أمم إفريقيا "مستند"
الخميس 28/فبراير/2019 - 06:17 م
أحمد الهواري
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أعلنت اللجنة المنظمة لكأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر رؤساء المجموعات بالمحافظات التي تستضيف البطولة.
وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية لعام 2019 خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 دولة لأول مرة.
ويترأس مجموعة الإسكندرية عامر حسين أما مجموعة محافظة السويس فيرأسها عز الدين أحمد على أن يساعده محسن خروشة ومحمد صيام بينما يترأس مجموعة الإسماعيلية محمد شيحة.
كما يرأس مجموعة بورسعيد يرأسها محمد ياسين ويساعده طارق حسن عمار.
بينما يتواجد على رئاسة المجموعة التي يستضيفها إستاد الدفاع الجوي وليد ماهر.
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