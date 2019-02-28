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السعودية ترحب بتصنيف بريطانيا حزب الله "منظمة إرهابية"

الخميس 28/فبراير/2019 - 06:14 م
السعودية ترحب بتصنيف بريطانيا حزب الله منظمة إرهابية
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وكالات
 
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قال المتحدث باسم رئاسة أمن الدولة السعودية، اليوم الخميس، إن المملكة ترحب بنية المملكة المتحدة تصنيف ميليشيا حزب الله منظمةً إرهابيةً بجناحيها السياسي والعسكري.



واعتبر المتحدث وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية واس، اليوم الخميس، أن المملكة ترى في القرار الصادر عن بريطانيا، خطوة مهمة في جهود مكافحة الإرهاب وتمويله على الصعيدين الإقليمي والدولي لما يمثله هذا الحزب من مخاطر حقيقية وتهديدات واضحة على الأمن والسلم الدوليين.



وأشار المتحدث إلى أن السعودية ستواصل وبالشراكة مع حلفائها العمل على وقف تأثير ميليشيا حزب الله وإيران المزعزع للاستقرار في المنطقة، بما يكفل حفظ الأمن والسلم الدوليين.
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