وزيرا الطاقة الروسي والسعودي يناقشان التعاون الثنائي

قالت وزارة الطاقة الروسية في بيان، اليوم الخميس، إن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك ناقش في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي خالد الفالح التعاون بين البلدين في مجال الطاقة.

وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إن أوبك وحلفاءها "يأخذون الأمور ببساطة" ردا على تغريدة من ترامب الاثنين دعا فيها المنظمة لتخفيف قيودها على إنتاج الخام.





وارتفعت عقود النفط الآجلة بنحو اثنين بالمئة، خلال تعاملات أمس، بعد أن هبطت مخزونات الخام الأميركية على غير المتوقع، وبعد أن بدت السعودية غير مذعنة لضغوط الرئيس الأميركي دونالد ترامب على أوبك للحيلولة دون زيادة الأسعار.





وهبطت مخزونات الخام الأميركية 8.6 مليون برميل الأسبوع الماضي، مقارنة مع توقعات بزيادة قدرها 2.8 مليون برميل، وفقا لما أظهرته بيانات حكومية.





وارتفعت أسعار النفط بأكثر من 20 في المئة منذ بداية العام الحالي، بعد أن اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) مع منتجين آخرين غير أعضاء فيها على خفض الإنتاج لمدة ستة أشهر بداية من يناير كانون الثاني لتحاشي تنامي فائض عالمي، خاصة في ظل طفرة الإنتاج الأميركي.