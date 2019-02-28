رئيس مجلس نواب الشعب يوجّه برقية تعزية إلى نظيره المصري على إثر حادث بمحطة القطارات بالقاهرة

وجّه محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب، اليوم الخميس، برقية تعزية الى نظيره المصري علي عبد العال، على إثر الحادث الأليم الذي جد أمس الاربعاء بمحطة القطارات المركزية في القاهرة، وخلف عشرات الضحايا والمصابين.

وعبر الناصر في برقيته، عن تضامنه الكامل مع الشعب المصري الشقيق في مصابه الجلل، متقدما بالتعازي وبأحر مشاعر المواساة لأعضاء مجلس نواب الشعب المصري بهذه المناسبة الأليمة، ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين، راجيا الله أن يحفظ الشعب المصري الشقيق من كل أذى ومكروه.

يذكر أن حادثا مريعا جد صباح أمس الاربعاء في محطة قطارات رمسيس بالقاهرة، تمثل في ارتطام جرار قطار بحاجز، مما أسفر عن مقتل 25 شخصا على الأقل وإصابة حوالي 50 آخرين.