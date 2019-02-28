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زغوان: انطلاق مشروع العمل اللائق للشباب والمرأة

الخميس 28/فبراير/2019 - 06:13 م
زغوان: انطلاق مشروع العمل اللائق للشباب والمرأة
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محمد وليد الجموسي
 
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 احتضن فضاء دار زغوان السياحي، اليوم الخميس، فعاليات انطلاق مشروع العمل اللائق للشباب والمرأة من خلال تنظيم المنتدى الجهوي لدعم المبادرة والتشغيل في السياحة البديلة بالجهة الذي أشرف على افتتاحه وزير السياحة والصناعات التقليدية، روني الطرابلسي، وحضره عدد عدد كبير من الشباب والنساء.
وبالمناسبة، ذكر المنسق الوطني لمشروع العمل اللائق للشباب والمرأة، الطيب الوافي، في تصريح لمراسل (وات) بزغوان، أن المكتب الدولي للعمل يسهر على تنفيذ هذا البرنامج بالاشتراك مع وزارة التكوين المهني والتشغيل، ومنظمتي الأعراف والشغل. 
وأوضح أن البرنامج يهدف أساسا إلى تشجيع الشباب والمرأة على بعث مشاريع في السياحة البديلة باعتباره قطاعا واعدا خاصة في ولاية زغوان نظرا للمخزون الحضاري، والثقافي، والطبيعي، الذي تزخر به الجهة، وعنصرا محفز للاستثمار في القطاع المذكور، وفق تقديره.
وأضاف أنه تم رصد اعتماد بقيمة 3 ملايين دينار سيخصص لتمويل استراتجية التشغيل ضمن هذا المشروع ومساعدة أصحاب المشاريع الجديدة في قطاع السياحة البديلة من الشباب والنساء، معتبرا أن المؤشرات الأولية تبدو مشجعة نظرا للحضور المكثف في هذا المنتدى وما أبداه البعض من رغبة جادة للانخراط في المشروع. 
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