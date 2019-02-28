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مسؤول بـ "المياه الوطنية" يعلق على شكاوى المواطنين بشأن السوق السوداء

الخميس 28/فبراير/2019 - 06:13 م
مسؤول بـ المياه الوطنية يعلق على شكاوى المواطنين بشأن السوق السوداء
المياه الوطنية
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الفجر السعودي
 
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تفاعلت شركة المياه الوطنية، مع شكاوى بعض المواطنين من تكرار انقطاع المياه في بعض المناطق بجدة، وتأثير ذلك على رواج السوق السوداء للمياه من خلال الصهاريج.

وفي هذا السياق، قال المدير التنفيذي وحدة أعمال جدة المهندس محمد بن أحمد الزهراني: “بخصوص السوق السوداء فطالما الخدمة متوفرة ومعدلات الطلب على الصهاريج في تناقص مستمر وملحوظ والمتاح من الصهاريج أكثر بكثير من الطلب فكيف تنشأ سوق سوداء”.

وتابع الزهراني أنه “فيما يتعلق بسداد الفواتير والمديونيات؛ فهي رسوم واستحقاقات واجبة السداد مثلها مثل الخدمات الأخرى”.
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