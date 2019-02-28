الأمير فيصل يرعى حفل تخرج 2894 طالبًا من 111 دولة

رعى الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، حفل تخريج 2894 طالبًا من 111 دولة للعام 1439 1440هـ، يمثلون الدفعة الخامسة والخمسين من خريجي الجامعة الإسلامية، بحضور الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة ، ومدير الجامعة الإسلامية الدكتور حاتم المرزوقي وعدد من المسؤولين والسفراء والقناصل والدبلوماسيين لدى المملكة.





وألقى مدير الجامعة الدكتور حاتم بن حسن المرزوقي خلال حفل التخرج كلمة قال فيها: إن الجامعة راهنت منذ تأسيسها على الإنسان ليكون سفير سلام يسهم في بناء وطنه وتنمية مجتمعه في كافة الأقطار. مؤكدًا على قيمة ومكانة الجامعة الإسلامية التي تحمل رسالة سعودية إنسانية للعالم أجمع من مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم وتتمتع بثقافات متعددة وتخصصات متنوعة.





وأوضح الدكتور المرزوقي بأن الجامعة تحظى برعاية ملوك المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها، وبرعاية خاصة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.





واستعرض مدير الجامعة أبرز الإنجازات والنجاحات التي تم تحقيقها وإنجازها خلال العام الحالي، موضحاً بأنها حصلت على جائزه الملك عبدالعزيز للجودة بعد أن حصلت في العام الماضي على الاعتماد الأكاديمي المؤسسي غير المشروط لمدة سبع سنوات. مهنئاً جامعة طيبة بمناسبة حصولها أيضاً على الاعتماد الأكاديمي المؤسسي هذا العام.





وأفاد بأنه كلية الحاسب الالي حصلت على الاعتماد البرامجي الأكاديمي الدولي ABET لجميع برامجها، كما أن الجامعة حصلت على المرتبة الحادية عشرة في تصنيف جامعات المملكة QS لعام 2019 بعد أن كانت خارج التصنيف، بالإضافة إلى حصولها على تقييم خمسة نجوم في أعلى تصنيف في جودة التعليم وفي خدمه المجتمع وفي السمعة العالمية، بجانب الحصول على شهادات الجودة الايزو لكليات الجامعة.





وأبان الدكتور المرزوقي أنه في المجال الأكاديمي تم تطوير كافه البرامج الأكاديمية، وتخفيض عدد الساعات الدراسية من 182 ساعة إلى 160 بهدف إتاحة مجال أكبر للمناهج اللاصفية، وتم إنشاء كلية الأنظمة والدراسات القضائية، وإنشاء بكالوريوس جديد في العقيدة وعلوم الأديان يُعنى بتدريس الأديان والعقيدة والحضارات والثقافات، بالإضافة إلى إنشاء 6 برامج ماجستير جديدة في كليتي الهندسة والحاسب الآلي في الذكاء الصناعي والواقع الافتراضي والطاقة المستدامة في البيانات الكبرى والأمن السيبراني وغيرها من برامج الماجستير المرتبطة ببرامج في جامعات عالمية.





وزاد الدكتور حاتم المرزوقي: في مجال خدمة المجتمع تم إنشاء مركز لريادة الأعمال واعتماد مقرر جامعي لرياده القيم والتاريخ السعودي وتنفيذ برامج مجتمعية رائده منها إدارة النفايات الإلكترونية الصلبة كأول جامعة محلية في هذا المجال، مشيراً إلى إنشاء منصة للبحث العلمي واستحداث برنامج تكامل لدعم البحث العلمي المتطور المرتبط بمنصات البحث العالمية. موضحاً بأن برنامج استقطاب الكفاءات المتميزة كفاءات نجح في استقطاب 150 موظفاً إدارياً و100 مستقطب أكاديمي كأكبر عملية استقطاب في المؤسسات الأكاديمية. مؤكداً على أن نسبة التوطين في الجامعة اقتربت من حاجز 90 بالمائة في جميع الوظائف وتعد أعلى نسبة توطين في الجامعات المحلية.





وأبان بأنه في مجال التعليم الالكتروني تم إنشاء برنامج متكامل ومنصة للتعليم الالكتروني وسيتم خلال أسبوعين إطلاقها واستقبال أول دفعة مستهدف فيها 1500 طالب لتعليم اللغة العربية عن بعد، كما تم تأسيس منصة الكترونية متكاملة داخل الجامعة للاختبارات الالكترونية يتضمن الاختبار الشامل الالكتروني والتحصيل الالكتروني والقدرات الالكترونية.





وختم بتقديم الشكر لأمير منطقة المدينة المنورة ولسمو نائبه للتفضل برعاية الحفل، كما شكر الحضور الذين حرصوا على المشاركة في هذه المناسبة، وقدم شكره لأعضاء هيئة التدريس وللطلاب المتخرجين على جدهم واجتهادهم خلال الدراسة الجامعية.





أعقب ذلك كلمة عميد شؤون الخريجين بالجامعة الإسلامية الدكتور إبراهيم الصاعدي الذي أعلن خلالها نتيجة الخريجين، وأوضح فيها بأن عدد الخريجين والمتوقع تخرجهم للعام 1439هـ -1440هـ بلغ 2894 طالبًا يمثلون 111 دولة، بواقع 2150 طالبًا في مرحلة البكالوريوس و105 طلاب في مرحلة الدبلوم و417 طالبًا في مرحلة الماجستير و222 طالبًا في مرحلة الدكتوراه.



