القناة يحقق فوز ثمين على المريخ بالجولة الـ 20 (صور)

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي القناة، في إقتناص فوزا غاليا، أمام فريق المريخ البورسعيدي، خلال مباراة مثيرة، بهدف نظيف، بالأسبوع العشرون للمجموعة الثانية من دوري الممتاز "ب".





بدء القناة بتشكيل مكون من : شريف مدحت في حراسة المرمى، وأحمد علي ، اسلام سيد ، خالد الحسيني ، محمد يوسف في خط الدفاع، اسلام زيادة ، محمود الغزالي ، محمد يحيي ، أحمد عبد العال ، اسلام نبيل في خط الوسط، وشريف أشرف في خط الهجوم





وبدأ المريخ بتشكيل مكون من أحمد محمد في حراسة المرمى، محمد عادل ، محمد جمعة ، محمد سعيد ، حسام حسن في خط الدفاع، محمد عبدالله ، هشام محمد ، محمد وحيد ، مهدي صبحي ، محمود عبد الحكيم في خط الوسط، وأحمد جمعة في خط الهجوم





قاد مباراة اليوم الحكم أحمد الغندور، وعادل ماهر مساعد أول، وعلي الوكيل مساعد تاني، وراقب اللقاء مصطفي الحلوس، وحسن عزب مراقبا للحكام.





بهذه النتيجة يرتفع رصيد القناة الي 39 نقطة في المركز الثالث، ويتوقف رصيد المريخ عند 26 نقطة في المركز السادس.





ترتيب المجموعة الثانية





1- الترسانة 41 نقطة

2- إف سى مصر 40 نقطة

3- القناة 39 نقطة

4- سيراميكا 37 نقطة

5- كوكاكولا 36 نقطة

6- المريخ 26 نقطة

7- جمهورية شبين 25 نقطة

8- الشمس 25 نقطة

9- النصر 24 نقطة

10- الزرقا 23 نقطة

11- بورتو 22 نقطة

12- منتخب السويس 22 نقطة

13- دمياط 14 نقطة

14- أبى صقل 5 نقاط



