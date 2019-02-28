طنطا يواصل صدارته بعد تخطي الرجاء بالقسم الثاني (صور)

واصل فريق طنطا الرياضي بقيادة أيمن المزين المدير الفني، انتصاراته بتحقيق فوزا ثمينا علي نادي الرجاء، في المباراة التي جمعتهما اليوم علي ملعب نادي طنطا بالجولة 20 من دوري القسم الثاني للمجموعة الثالثة بحري، بهدفين مقابل هدف.

انتهي الشوط الأول بتقدم طنطا بهدف نظيف عن طريق محمد خليفة من تمريرة استقبلها بقدمه وسجله في منتصف المرمي في الدقيقة 25، وأضاف عبدالرحمن الدح الهدف الثاني في الدقيقة 10 من زمن الشوط الثاني، ليقلص ابراهيم رخا الفارق بتسجيله هدف للرجاء في الدقيقة 24، ليقرر "أيمن عمر" حكم اللقاء طرد أيمن المزين المدير الفني وعلاء عكاشة مدير الكرة لطنطا، علي قرار الحكم بأحتساب هدف للرجاء، بداعي لمسة اليد، وفشل الفريق المطروحي في إحراز هدف التعادل، ليعلن الحكم عن انتهاء اللقاء بفوز طنطا بنتيجة 2/1.





يتصدر طنطا المجموعة برصيد 38 نقطة، ويتجمد رصيد الرجاء عند النقطة 33 في المركز السادس.





خاض طنطا بتشكيل مكون من اسلام طارق، وحسين رمضان، ومحمود مسعود، وسليمان عبدربه، ومحمد الشاذلي، وحسام غالي، وأحمد قطاوي، ومصطفي امين، ومحمد خليفة، وإسماعيل بامبا، عبدالرحمن الدح.





بينما جاء الرجاء بتشكيل مكون من محمود كوكو، وامير صابر، واسلام الفولي، وبلال جمال، وعلي حسين، ومحمد حمودي، ومحمد حمبوزو، وابراهيم رخا، وخالد لطفي، ومحمد يسري، وائل فراج.





أدار المباراة أيمن عمر حكما، وعاونه عبدالفتاح عريشة، وشهاب راشد، ونادر ذكي، وراقب الحكام مصطفي الشحات.





ترتيب المجموعة الثالثة





1- طنطا 38 نقطة

2- المنصورة 38 نقطة

3- دمنهور 35 نقطة

4- الأوليمبي 35 نقطة

5- البلدية 34 نقطة

6- الرجاء 33 نقطة

7- أبو قير للأسمدة 33 نقطة

8- غزل المحلة 31 نقطة

9- الحمام 25 نقطة

10- فاركو 23 نقطة

11- كفر الشيخ 19 نقطة

12- الجزيرة 16 نقطة

13- تلا 10 نقاط

14- سيدى سالم 7 نقاط