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التعاون يفوز برباعية على الاتفاق

الخميس 28/فبراير/2019 - 06:04 م
التعاون يفوز برباعية على الاتفاق
نادي التعاون
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قاد الكاميروني لياندرو تاوامبا فريقه التعاون إلى تحقيق فوز كبير على الاتفاق 1-4 ،ضمن مباريات المرحلة الثانية والعشرين لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين) اليوم الخميس.

ورفع التعاون ،الذي واصل صحوته في بطولة الدوري، بعد تحقيقه انتصاره الثالث على التوالي في البطولة، رصيده إلى 39 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد الاتفاق الذي لم يحقق أي فوز في أخر خمس مباريات عند النقطة 28 في المركز التاسع.

وتقدم التعاون مبكرًا عن طريق عبد الفتاح آدم في الدقيقة السادسة، ثم سجل تاوامبا الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 37 ( من ركلة جزاء) و 50، ثم قلص التونسي أحمد العكايشي الفارق بتسجيله هدفًا للاتفاق في الدقيقة .57

وعاد تاوامبا لهز الشباك مجددًا، بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة 79، وهدفه الشخصي الثالث في المباراة (هاتريك)، لينصب نفسه بطلًا للمباراة بدون منازع.
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