معلومات لا تعرفها من قبل عن "أمينة على صائب الرحال"

لقد كان العراق في مقدمة دول المنطقه في مجال السيارات واستخداماتها واول من منح اجازة السوق وفيه أول امرأه قادت سياره ومنحت اجازة سوق وهي السيده (أمينة على صائب الرحال) التي حصلت عليها عام 1936م في الوقت الذي كانت دول الخليج والمغرب العربي لم يستخدم السيارات على نطاق واسع.





و كانت المركبات كافه ملزمه ان تضع سنوية السياره في اطار معدني بزاجه وفي مكان بارز وواضح في المركبه ويشمل ذلك جميه المركبات حتى الدراجات الهوائيه علما ان العربات التي تجرها الخيول لاركاب الاشخاص كانت تحمل ارقام اسوة بالسيارات والدراجات.





لكن لم يكن القانون صارما ودقيقا و متابعا من قبل السلطات الا مع السيارات وخاصة بصدد اجازة السوق وكان اول كلمه ينطقها شرطي المرور عند حصول مخالفه او حادث هو (اجازتك) ولذلك كانت اجازة السوق مهمة جدا لان قيادة المركبه بدون اجازة سوق تعرض صاحبها الى العرض على المحاكم بتهمة مخالفة القوانين وتعريض المواطنين الى الخطر.





هذا الأمر دعا إلى سن قانون وتعليمات تنظم منح هذه الأجازة وشروط منحها وهي:





- أن يكون عراقي الجنسيه

- أن يكون قد اكمل الثمانية عشر من العمر

- أ ن يكون سليم البصر والبدن

- أ ن يجتاز الاختبارات الخاصه بالسياقه (فحص القياده العملي - فحص الميكانيك - فحص إشارات المرور).





في فترة الستينات من القرن الماضي كانت مديرية شرطة المرور في الصالحيه ( مكان فندق المنصور حاليا )

ومنها يتم منح الاجازه والسنويه والارقام وكان الفحص العملي للقياده هو الرقم 8 بالالتفاف حوله الى الامام والرجوع الى الخلف لبيان كفاءة الممتحن.



